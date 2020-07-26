Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорко...
"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы сабо...
Главная / Политика

На Украине призвали Запад наказать Крым за строительство кораблей

26 июля 2020, 14:05  •  125 • Политика
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
В Киеве считают, что 200 предприятий российской республики необходимо подвергнуть санкциям
Незалежная должна сделать все, чтобы США и Европа объявили о новых рестрикциях против судостроительной отрасли России. Такое заявление сделал украинский экономист Андрей Клименко из-за того, что в Крыму недавно стартовало строительство новых судов для военно-морского флота России.
"Надо реализовать план действий по усилению санкционного давления против российского судостроения",
– заявил эксперт во время пресс-конференции в Киеве, передает "Политнавигатор".
Клименко объяснил свое предложение тем, что, по его мнению, полуостров стал базой судостроения России. По его словам, санкции стоит ввести против около 200 компаний в Крыму, чтобы люди трудились без "микросхем, без ПО и так далее".
На прошлой неделе президент России Владимир Путин побывал в Крыму. Там глава государства на заводе "Залив" заложил два десантных универсальных корабля для ВМФ РФ – "Ивана Рогова" и "Митрофана Москаленко". На Украине, по обыкновению, негативно восприняли визит Путина в российский регион. Незалежная до сих пор не может смириться с выбором крымчан, которые в 2014-м пожелали на референдуме воссоединится с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



125
Источник
Похожие новости
26 июля 2020, 02:05
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою страну на куски"
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в крае
26 июля 2020, 08:05
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабаровске дошли до кощунства
26 июля 2020, 00:05
Ходорковский всё же признался про Хабаровск. Началась вторая волна протеста
26 июля 2020, 10:05
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанных десятки
26 июля 2020, 08:05
Странное совпадение: У Дании нашёлся повод остановить "Северный поток - 2" к приезду главы Госдепа
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июля 2020, 02:05
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил свою стр...
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в кр...
26 июля 2020, 08:05
России уготовили "забег по кровавым граблям революции"? Провокаторы в Хабар...
26 июля 2020, 00:05
Ходорковский всё же признался про Хабаровск. Началась вторая волна протеста
26 июля 2020, 06:05
Нейтралитет России стал неожиданностью для армян и азербайджанцев
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультиматум
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
25 июля 2020, 22:05
"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире
23 июля 2020, 12:05
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - признаем права"
20 июля 2020, 21:00
Готовьтесь к "чёрному августу": Эксперт предсказал девальвацию и деноминацию рубля
19 июля 2020, 15:00
Британцы пригрозили сжечь самолётам ВКС РФ всю электронику. Русские ответили: "Удачи, ребята!"
23 июля 2020, 21:05
"Обманул по-крупному": Как Путин обошёлся с бунтовщиком, рассказал Марат Баширов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.