Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Для этого сначала нужно эвакуировать с полуострова лояльных Киеву граждан

Бывший посол Украины в Минске и экс-представитель киевского режима на переговорах в ТКГ по Донбассу Роман Бессмертный заявил, что Незалежной пора отобрать Крым у России с помощью военной операции.

По мнению украинского дипломата, в первые годы после потери полуострова соборная могла восстановить контроль над регионом путем мирной реинтеграции.

"После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем – возвращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить – возвращение этих территорий силой", – сказал пан Бессмертный на украинском телеканале ATR.

Он подчеркнул, что Киеву сначала нужно отселить с полуострова всех, кто желает и "кто лоялен" постмайданным властям. Дипломат не стал уточнять, как Незалежная может это осуществить.

"А дальше – заняться тем, чтобы решать эту проблему путем построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций", – резюмировал пан Бессмертный.

Накануне мы писали, как житель Винницкой области в прямом эфире одного из украинских телеканалов высказал мнение, что Крым всегда был российским, а отдан был в 1954 г. УССР "неадекватным" советским лидером Никитой Хрущевым. Он заметил, что тогда никто не спросил у самих крымчан, хотят ли они этого.

