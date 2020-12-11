|
На Украине призвали "взять" Крым военным путем
11 декабря 2020, 22:50 • 39 • Политика
Для этого сначала нужно эвакуировать с полуострова лояльных Киеву граждан
Бывший посол Украины в Минске и экс-представитель киевского режима на переговорах в ТКГ по Донбассу Роман Бессмертный заявил, что Незалежной пора отобрать Крым у России с помощью военной операции.
По мнению украинского дипломата, в первые годы после потери полуострова соборная могла восстановить контроль над регионом путем мирной реинтеграции.
"После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем – возвращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить – возвращение этих территорий силой", – сказал пан Бессмертный на украинском телеканале ATR.
Он подчеркнул, что Киеву сначала нужно отселить с полуострова всех, кто желает и "кто лоялен" постмайданным властям. Дипломат не стал уточнять, как Незалежная может это осуществить.
"А дальше – заняться тем, чтобы решать эту проблему путем построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций", – резюмировал пан Бессмертный.
Накануне мы писали, как житель Винницкой области в прямом эфире одного из украинских телеканалов высказал мнение, что Крым всегда был российским, а отдан был в 1954 г. УССР "неадекватным" советским лидером Никитой Хрущевым. Он заметил, что тогда никто не спросил у самих крымчан, хотят ли они этого.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
39
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 декабря 2020, 01:45
|
09 декабря 2020, 06:40
|
05 декабря 2020, 17:25
|
07 декабря 2020, 10:40
|
08 декабря 2020, 11:25
|
10 декабря 2020, 01:00
|
05 декабря 2020, 15:35