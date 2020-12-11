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На Украине призвали "взять" Крым военным путем

11 декабря 2020, 22:50  •  39 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Для этого сначала нужно эвакуировать с полуострова лояльных Киеву граждан
Бывший посол Украины в Минске и экс-представитель киевского режима на переговорах в ТКГ по Донбассу Роман Бессмертный заявил, что Незалежной пора отобрать Крым у России с помощью военной операции.
По мнению украинского дипломата, в первые годы после потери полуострова соборная могла восстановить контроль над регионом путем мирной реинтеграции.
"После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем – возвращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить – возвращение этих территорий силой", – сказал пан Бессмертный на украинском телеканале ATR.
Он подчеркнул, что Киеву сначала нужно отселить с полуострова всех, кто желает и "кто лоялен" постмайданным властям. Дипломат не стал уточнять, как Незалежная может это осуществить.
"А дальше – заняться тем, чтобы решать эту проблему путем построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций", – резюмировал пан Бессмертный.
Накануне мы писали, как житель Винницкой области в прямом эфире одного из украинских телеканалов высказал мнение, что Крым всегда был российским, а отдан был в 1954 г. УССР "неадекватным" советским лидером Никитой Хрущевым. Он заметил, что тогда никто не спросил у самих крымчан, хотят ли они этого.

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