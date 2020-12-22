На Украине призвали устроить флоту России «Перл-Харбор»

военного «освобождения» Крыма и Донбасса, а России обязана устроить свой Перл-Харбор.Об этом заявил в эфире украинского ТВ политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда.Свереда полагает, что действующий «нормандский» формат якобы «завел в никуда», а Германия и Франция не раз занимали «неоднозначную позицию на переговорах», поэтому к диалогу по Украине необходимо подключить США и Великобританию.«Хотим мы или нет, но Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны уйти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнеров», — заявил он.План предлагается такой: «взорвать Керченский мост», а российскому флоту «устроить новый Перл-Харбор».«Реальная оборона — это патриотическая сознательность, нежелание народа сдаваться на каких бы то ни было условиях, восстановление своей армии и даже создание своих космических войск», — утверждает политолог.Свереда уверен, что только так Украина сможет сравниться с передовыми странами в вопросе защиты интересов, а Великобритания и США будут относиться к ней как к партнеру.