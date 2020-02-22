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На Украине призвали сжечь эвакуированных из Уханя, но виновата оказалась Россия
22 февраля 2020, 08:09 • 126 • В мире
На Украине жители Новых Санжар призвали сжечь эвакуированных из Уханя в их посёлок соотечественников. Но виновата всё равно оказалась Россия. Так, бывший и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о страхе и ненависти, которую "намеренно распространяет" Москва.
В своем Twitter журналист Александр Коц опубликовал видео из Новых Санжар, на котором разъярённая толпа местных жителей угрожает сжечь и "лупить палками и дубинами" тех, кого привезут в район на карантин.
"Потому что можно. Потому что за Одессу так никто и не ответил", - отметил Коц.
"Пора эвакуировать обратно… Бедные люди вернулись на родину", - отметила Незвездочка.
"Видишь эти лица и понимаешь - они сумасшедшие", - добавила irina.
В то же время прогнозы российских экспертов и журналистов о том, что вскоре украинские власти традиционно свалят ответственность за хаос в своей стране на Россию, подтвердились.
"Думаю, мы ещё услышим доклад о том, как нанятые ФСБ агенты в день памяти «героев Небесной сотни» провели спецоперацию", - писала Юлия Витязева, отмечая, что целью "спецоперации" укажут "рассорить украинцев и создать картинку для российских СМИ".
И вот в Facebook экс-глава украинского минздрава Ульяна Супрун рассказала о том, что это именно "рупоры Кремля" сеют страх среди украинцев.
"В их сообщениях варьируется большое количество преднамеренно искажённой информации, а также сообщений, которые играют на человеческих эмоциях - вызывают страх, неуверенность, сомнения", - написала она.
Ранее сообщалось, что прибывшие в Новые Санжары на карантин из объятого коронавирусом Китая украинцы подверглись нападению местных жителей. Пострадало 10 человек.
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