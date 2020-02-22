На Украине призвали сжечь эвакуированных из Уханя, но виновата оказалась Россия

В своем Twitter журналист Александр Коц опубликовал видео из Новых Санжар, на котором разъярённая толпа местных жителей угрожает сжечь и "лупить палками и дубинами" тех, кого привезут в район на карантин.

"Потому что можно. Потому что за Одессу так никто и не ответил", - отметил Коц.

"Пора эвакуировать обратно… Бедные люди вернулись на родину", - отметила Незвездочка.

"Видишь эти лица и понимаешь - они сумасшедшие", - добавила irina.

В то же время прогнозы российских экспертов и журналистов о том, что вскоре украинские власти традиционно свалят ответственность за хаос в своей стране на Россию, подтвердились.

"Думаю, мы ещё услышим доклад о том, как нанятые ФСБ агенты в день памяти «героев Небесной сотни» провели спецоперацию", - писала Юлия Витязева, отмечая, что целью "спецоперации" укажут "рассорить украинцев и создать картинку для российских СМИ".

И вот в Facebook экс-глава украинского минздрава Ульяна Супрун рассказала о том, что это именно "рупоры Кремля" сеют страх среди украинцев.

"В их сообщениях варьируется большое количество преднамеренно искажённой информации, а также сообщений, которые играют на человеческих эмоциях - вызывают страх, неуверенность, сомнения", - написала она.

Ранее сообщалось, что прибывшие в Новые Санжары на карантин из объятого коронавирусом Китая украинцы подверглись нападению местных жителей. Пострадало 10 человек.