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На Украине призвали создать способные «достать Москву» ракеты
30 июля 2019, 22:39 • 61 • Украина
Украинский генерал-лейтенант, ветеран Службы внешней разведки Украины Василий Богдан считает, что Киев должен создать ракеты средней дальности, чтобы они «достали и Москву, и Санкт-Петербург».
© Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Об этом информирует «Обозреватель».
Соответствующее заявление он сделал в связи со скорым прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
«У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург», — заявил он.
Также Богдан заявил, что Киев должен полагаться на помощь своих союзников.
Ранее украинский журналист призвал ввести войска в Россию «для поддержки демократии».
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