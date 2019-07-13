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На Украине призвали СБУ расследовать обстрел здания телеканала

13 июля 2019, 11:24  •  101 • Украина
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Службу безопасности Украины (СБУ) эффективно расследовать инцидент с обстрелом из гранатомёта здания телеканала «112 Украина».
 
©kyiv.npu.gov.ua
 

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Национальный союз журналистов Украины призывает СБУ и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала «112 Украина». Кто бы ни организовал этот теракт — его нужно наказать должным образом», — написал он.

Отдельно Томиленко добавил, что системная безнаказанность за предыдущие атаки на журналистов и СМИ провоцирует злоумышленников на новые подобные преступления.

Ранее здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомёта. В результате атаки никто не пострадал.

12 июля телеканал «112 Украина» призвал правоохранительные органы страны защитить сотрудников редакции от произвола национал-радикалов. За день до этого украинский телеканал NEWSONE обратился к международным организациям в связи с давлением властей страны на СМИ.

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