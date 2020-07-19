На Украине призвали правительство уйти в отставку

Petro Poroshenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Парламентарий убежден, что Зеленский долго не продержится

Депутат Верховной рады, представитель фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадим Рабинович заявил в интервью украинскому телеканалу "112", что действующая администрация является "одноразовой", поэтому оптимальным решением для народа станет ее отставка.

Парламентарий добавил, что нынешнее правительство даже не пытается скрыть того факта, что задерживаться на главенствующих постах не намерено. Чем быстрее оно уйдет в отставку, тем выше вероятность того, что в стране сохранится государственность.

Рабинович уверен: уже в октябре 2020 года пройдут местные выборы, благодаря которым можно избрать более достойных кандидатов. Видеозапись с интервью опубликована на его канале в YouTube.

"Эта власть должна как можно быстрее уйти", – отметил парламентарий.

Политик добавил, что 17 июля в Брюсселе состоялось заседание совета ЕС по коронавирусной пандемии, в ходе которого лидеры европейских стран обсудили план по восстановлению экономики. Планировалось распределение 500 миллиардов евро между 27 государствами на безвозмездной основе, оставшиеся 250 млрд должны были распределить в качестве займов. На Украине, добавил Рабинович, ситуация складывается не так радужно.

"За 2 миллиарда отобрали землю, "убивают" пенсионеров, лишают права учиться и лечиться, и при этом с честными глазами рассказывают, что мы нормально живем", –возмутился депутат.

Ранее бывший депутат Рады Алексей Журавко заявил, что в настоящее время Украине грозит раскол. В стране нет силы, способной выступить в пользу народа, так как достойных лидеров на Незалежной не осталось. Выход из бедственного положения политик видит в помощи со стороны России.