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На Украине призвали "отобрать" у России Ростовскую область

14 декабря 2020, 17:45  •  117 • Политика
Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
"Белый вождь" местных радикалов отметил, какой этнический состав проживает на наших землях
Украинские неонацисты из "Нацкорпуса" объявили Ростовскую область исторической территорией Незалежной. Регион они именуют Таганрогщиной со столицей, соответственно, Таганрог. Радикалы мечтают когда-нибудь его отобрать у России. Об этом пишет EADaily.com.
"С начала XVIII века тут была территория Елинской паланки, которую благодаря имперской агрессии, отобрали у запорожских казаков казаки донские. Но население края так и осталось этнически украинским", – цитирует издание заявление "Нацкорпуса".
Украинские неонацисты отмечают, что армия Незалежной базируется недалеко от Ростовской области, а значит ей по силам вторгнуться на территорию РФ.
"Когда-нибудь мы обязательно повторим освобождение Таганрогщины. И уже навсегда", – провозгласил главарь "Нацкорпуса" по прозвищу "Белый вождь" Андрей Билецкий.
Новые украинские партайгеноссе, окученные еще задолго до майданных баррикад 2014 года, периодически озвучивают свои хотелки насчет российских земель. Причем они положили глаз даже не на Донбасс с Крымом, а на Воронежскую область и Кубань. Чаще всего воинствующие прожекты строит именно местный историк пан Билецкий.
Так, в январе прошлого года "белый вождь" заявил, что Кавказ "безусловно, является украинской территорией", т.к. он "этнически и ментально отличается от России", а на Кубани "достаточно высокий уровень национального украинского сознания".
До этого, в 2017-ом, экс-лидер запрещенного в РФ бандитского формирования "Правый сектор" Дмитрий Ярош увидел в недалеком будущем "пополнение" Незалежной землями Краснодарского края, Воронежской и Белгородской областями.
Еще на российские территории зарился теперь уже бывший министр транспорта Украины Владимир Омелян.

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