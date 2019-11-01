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На Украине призвали НАТО перейти на «новый уровень сотрудничества»

01 ноября 2019, 22:09  •  14 • Украина
Украина обратилась к НАТО с просьбой перейти на «новый уровень сотрудничества» и предоставить ей статус участника партнёрства расширенных возможностей. Об этом на брифинге заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
 
РИА Новости
 

«Во время визита Украина обратилась к Североатлантическому альянсу с просьбой перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить Украине статус участника партнёрства расширенных возможностей», — цитирует Интерфакс-Украина политика.

По его словам, в рамках такого партнёрства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО — Украина.

Также программа предусматривает: расширенное сотрудничество в сфере разведки, предоставление возможности представителям стран-партнёров получать должности в штаб-квартире НАТО или в структурах альянса.

Он подчеркнул, что программа расширенных возможностей не является заменой плана действий по членству в НАТО.

«Мы очень надеемся, что альянс примет позитивное решение относительно нашей инициативы», — заключил он.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина планирует продолжать сотрудничество с НАТО по пяти направлениям, в том числе в реформе сектора обороны и безопасности. 

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