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На Украине призвали надавить на Россию по Донбассу

29 января 2021, 17:25  •  135 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Киеве предсказали потери для Москвы, если она и дальше будет вести себя "антицивилизовано"
Западные страны должны усилить экономические санкции против России, чтобы заставить ее изменить свою позицию по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. С таким призывом выступил первый президент Украины, а ныне глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью каналу "Апостроф ТВ".
Он заявил, что Москва не хочет выполнять свои международные обязательства по украинской тематике на протяжении нескольких лет, а значит к ней нужно применить новые рестрикции, дипломатическое давление и ограничения по доступу к международным финансовым инструментам.
"Россия почувствовала, что жить в цивилизованном мире и действовать антицивилизовано – невозможно. Она будет нести потери", – спрогнозировал пан Кравчук.
Одновременно украинец отметил, что хотя РФ и ощущает экономические потери своей политики по Донбассу, ожидать изменения поведения Москвы в данном вопросе в ближайшее время не стоит.
Очередной всплеск эмоций киевского режима связан с прошедшим накануне в Донецке форумом "Русский Донбасс", на котором все участники говорили об исторических и культурных корнях шахтерского региона с Россией. Лидеры ДНР и ДНР заявили, что дальнейшую судьбу Донбасса его население видит только с РФ.
В Кремле сегодня осторожно отреагировали на вчерашнее мероприятие в Донецке. Официальный голос Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве "ни прямо, ни косвенно" вопрос объединения Донбасса с Россией в повестке дня не присутствует. Но русскоязычное население наши власти будут и дальше поддерживать.

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