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На Украине призвали к выстраиванию нового миропорядка
07 августа 2019, 09:24 • 118 • Украина
Необходимо выстраивать новый мировой порядок, чтобы выйти из глобального кризиса, заявил в эфире телеканала NEWSONE заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.
© Global Look Press
По его словам, глобальная система безопасности уничтожилась, а механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, передаёт РИА Новости.
Как отметил Тука, наблюдается глобальный кризис, который заключается в том числе в «постоянном пренебрежении достигнутыми договорённостями» со стороны разных государств.
«Полное разрушение мировой системы безопасности. И вот в этой всей каше нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, сейчас не функционирует. Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран», — добавил он.
Ранее глава МИД России заявлял, что США пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав».
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