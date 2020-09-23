Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
Главная / Политика

На Украине призвали к терактам в России

23 сентября 2020, 21:05  •  147 • Политика
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Местный националист назвал власти Незалежной беззубыми
Киевскому режиму и украинской армии нужно перестать бояться и приступить к проведению операций на территории России. К этому призвал власти Незалежной бывший депутат, член националистической партии "Свобода" Игорь Мирошниченко.
"Украина должна действовать на опережения и должна быть сильной, а сильная позиция – это борьба своими методами. Но, к сожалению, мы констатируем факт, что кроме запретов, мы не можем даже эффективно пресечь распространение контента "ВКонтакте". Поэтому это лицемерие и видимость борьбы", – сказал в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" одиозный украинский радикал.
По его мнению, Киеву нужно бороться с врагом на его территории.
"Разведывательно-диверсионная деятельность – это один из элементов борьбы с Российской Федерацией", – подчеркнул пан Мирошниченко.
Он повторил давно заявленную им позицию о том, что необходимо проводить диверсии в РФ, "создавать им там проблемы, чтобы они не тащились сюда".
Националист считает, что сегодняшняя власть Незалежной беззубая и не в состоянии защитить себя даже на территории соборной.
"Про это свидетельствует возвращение "ВКонтакте", не говоря уже об осуществлении каких-то спецопераций и диверсионной деятельности", – резюмировал пан Мирошниченко.
Столько бурную реакцию радикала вызвала новость о том, что российская соцсеть смогла прорваться на территорию Украины, где она заблокирована с 2017 г., без VPN. Напомним, 12 сентября "VK Украина" на своей странице сообщила, что ее специалисты улучшили работу прокси в мобильном приложении, и теперь украинцы могут "без ограничений" и специальных программ для их обхода пользоваться нашей социальной сетью.
"Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий – пользуйтесь VK по-прежнему, без VPN", – гласила запись на странице сообщества.
Показательно, что аккаунт вещает на мове.
Ранее сегодня постмайданные вожди сыпали угрозами в адрес российского интернет-магазина Wildberries, который вышел на украинский рынок. В Киеве призвали ввести против наших онлайн-площадок санкции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



147
Источник
Похожие новости
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока"
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в России"
23 сентября 2020, 17:25
В Кремле отреагировали на инаугурацию Лукашенко жёстким отказом
23 сентября 2020, 17:25
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтова...
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёд...
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока&quo...
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в...
23 сентября 2020, 17:25
В Кремле отреагировали на инаугурацию Лукашенко жёстким отказом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2020, 23:15
"Ковбои даже товары для ширпотреба произвести не могут!": Болгары оценили слова Путина
20 сентября 2020, 18:50
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
18 сентября 2020, 06:20
"Не пробыл в Германии и дня": Определён новый курс корабля для подачи труб "Северного потока - 2"
16 сентября 2020, 22:15
Москва сурово ответила президенту Эстонии на ее слова о "слабости" России
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
21 сентября 2020, 07:40
У России есть "козырь в рукаве", чтобы забрать Белоруссию и Украину: слово за "стихийным западником"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.