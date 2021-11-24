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На Украине призвали к терактам у Кремля

24 ноября 2021, 22:55  •  43 • Политика
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Сподвижник Порошенко предложил перенести вооруженный конфликт в Донбассе на территорию России
Вооруженные силы РФ намерены не только захватить Левобережную Украину, но и дойти до Варшавы и Берлина. Поэтому конфликт в Донбассе нужно переносить на российскую территорию и силами добровольцев совершать теракты в центре Москвы. Подобная воинственная истерика случилась с экс-министром инфраструктуры Незалежной времен президентства Петра Порошенко Владимиром Омеляном в эфире телеканала "Прямой".
"Пока мы не перенесем войну на территорию России, мы не сможем ее закончить и выиграть. За каждого убитого украинского солдата должны греметь теракты возле Кремля, организованные украинскими добровольцами", – цитирует "ПолитНавигатор" пана Омеляна.
По его мнению, спецслужбы страны должны ликвидировать руководство ДНР и ЛНР вместе с "российской агентурой". Кроме того, бывший министр задумался над вопросом, кто же есть такой президент Украины Владимир Зеленский – "просто некомпетентный жадный аферист или он агент Кремля". Пан Омелян считает, что действующий лидер нации стремится довести соборную до того, чтобы Россия полностью завершила ее "оккупацию".
Он назвал реальной угрозу нахождение 100-тысячной группировки ВС РФ у границ Незалежной, несмотря на наличие у неньки 250-тысячной армии и 40-миллионого народа.
"Мы понимаем, что задание минимум для России – дойти до Днепра и захватить всю Левобережную Украину. Максимум – идти до Варшавы, Берлина", – объявил политик.
Пан Омелян назвал ужасом, стыдом, диверсией и саботажем тот факт, что в материальном плане войска ВСУ обеспечены лишь на 30%. По его словам, кто-то специально обескровливает украинскую армию, чтобы "в случае благоприятных для России обстоятельств у нас не было чем и как обороняться".
Ранее в начале ноября этот сподвижник Порошенко уже выходил с прожектом, как одержать "победу" над Москвой. Для этого нужно всего лишь разделить Россию на несколько частей, для чего использовать кубанскую, воронежскую и дальневосточную историю.

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