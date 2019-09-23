|
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
23 сентября 2019, 22:09 • 114 • Украина
Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
РИА Новости
Как отметили в ведомстве, в 2003 году было заключено соглашение о российско-украинской госгранице, однако морские границы оно не установило.
«Поэтому Госгидрография предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что без этого Украина никогда не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет и легально использовать морские природные ресурсы.
Ранее Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов во все крымские порты.
Политолог Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 сентября 2019, 11:39
|
20 сентября 2019, 00:09
|
17 сентября 2019, 16:54
|
21 сентября 2019, 18:24
|
22 сентября 2019, 05:56
|
22 сентября 2019, 10:39
|
19 сентября 2019, 04:39