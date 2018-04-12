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На Украине призвали Гройсмана объяснить ухудшение уровня жизни украинцев и провал реформ

12 апреля 2018, 14:39  •  67 • Украина
Сопредседатель украинской партии «Наш край» Александр Мазурчак призвал премьер-министра Владимира Гройсмана отчитаться перед Верховной радой за два года работы правительства, объяснить провал реформ в стране и назвать причины ухудшения жизни украинцев.
 
Reuters
 

Об этом сообщается на сайте фракции.

«На этой неделе исполняется два года правительству Владимира Гройсмана. Ни разу глава правительства не отчитывался лично в парламентском зале за работу кабмина. Сегодня, когда большинство реформ, начатых правительством, фактически провалены, он должен лично отчитаться перед Верховной радой», — сказал Мазурчак.

В частности, по словам сопредседателя партии, премьер должен ответить на пять вопросов: почему увеличились цены на продукты, на основании чего вырос целый ряд тарифов, по какой причине население Украины значительно сократилось, из-за чего отменяют льготы, почему медицинская реформа привела к негативным последствиям в отрасли.

«За ухудшение жизни украинцев должен отвечать лично глава правительства. Слайды или презентации, написанные помощниками, ответственности не несут и ответов на вопросы не дадут», — заключил политик.

Ранее стало известно, что доходы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 год составили более 17 млн гривен. (около $646 тыс.) и превысили доходы украинского президента Петра Порошенко, который заработал более 16,3 млн гривен.

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