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На Украине призвали готовиться к войне с Белоруссией

12 октября 2021, 13:30  •  77 • Политика
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Военный эксперт оценил перспективы нового конфликта в Незалежной
Личные отношения между президентами Украины и Белоруссии, Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко, сегодня довольно-таки напряженные. На этом фоне деградируют и межгосударственные связи. В последнее время в Незалежной все чаще говорят о войне с соседней республикой. Перспективы нового конфликта оценил военный эксперт Игорь Козий.
В эфире политической ютуб-программы аналитик призвал власти Украины готовить граждан к потенциальной войне с Белоруссией. По его словам, Россия хочет использовать территорию союзного государства для атаки на Незалежную. Козий также не исключил, что против Украины могут быть задействованы войска, дислоцированные в Приднестровье. 
Украинский эксперт затруднился сказать, когда точно может начаться военный конфликт с Белоруссией, что не помешало ему призвать готовиться к нему. Он подчеркнул, что вторгнуться на территорию Белоруссии могут не официальные российские войска, а "белорусские партизаны". 
По мнению Козия, сегодня Украина предпринимает определенные шаги, чтобы защитить себя от "серьезной и несерьезной" угрозы, но подготовка общества к войне стоит под вопросом. Аналитик признался, что оценивал перспективы конфликта с Белоруссией по итогам учений "Запад-2021".

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