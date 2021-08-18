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На Украине призвали депортировать крымчан через Керченский мост

18 августа 2021, 09:45  •  75 • Политика
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандальный журналист раздосадован любовью жителей полуострова к своей стране
Одиозный украинский журналист Остап Дроздов пожаловался на то, что в Крыму всегда были сильны пророссийские настроения. Поэтому Киеву нужно выслать всех симпатизирующих РФ местных жителей через Крымский мост, когда Украина "вернет" полуостров.
Дроздов рассказал, что, приезжая в Крым раньше, в начале 2000-х, он оказывался в России. А после 2014 года, когда полуостров воссоединился с РФ, стало, по его словам, еще хуже. Ведь у людей появились российские паспорта, негодует журналист. 
Дроздов заявил телеканалу ITV, что сейчас Незалежная не в состоянии "забрать" Крым. Однако когда это произойдет, то сценарий действий властей должен быть такой: депортировать любящих России, Крымский мост уничтожить, "запустить крокодилов", чтобы "освободить территорию полностью". 
Крым воссоединился с Россией в 2014 году. На Украине до сих пор не могут смириться с выбором крымчан. 23 августа в Киеве состоится так называемая "Крымская платформа". С помощью мероприятия Незалежная хочет привлечь внимание друг стран к своему желанию "отобрать" полуостров. Впрочем, союзник Украины канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая прибудет в Киев накануне, на саммит оставаться не намерена. А другой другой Незалежной США отправили на "Крымскую платформу" министра-гея, в чем эксперты увидели четкий сигнал. 

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