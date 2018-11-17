На Украине признались, что средств на создание военно-морской базы в Азове нет

Заместитель министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина не располагает средствами и временем для строительства базы ВМФ на берегу Азовского моря.

Украина не в состоянии создать военно-морскую базу на Азовском море, о которой неоднократно заявляли многочисленные украинские политики. Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Прямой». По его словам, Украина просто не располагает финансовыми средствами для создания такой базы.

Ряд экспертов полагают, что такие заявления ориентированы на иностранных спонсоров Украины, у которых страна собирается взять очередные средства. На этот раз на создание базы ВМФ.

«Я не считаю, что у нас отсутствует политическая воля, скорее я уверен: у нас есть политическая воля. А вот что касается реализации этой политической воли - нужно быть реалистами и честно сказать, что для реализации необходимы огромные средства, которых сейчас у нас нет, и необходимо достаточно много времени, которого у нас тоже нет», - сказал Тука в эфире украинского телеканала «Прямой».