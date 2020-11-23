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На Украине признали вину в крушении MH17

23 ноября 2020, 16:40  •  385 • Политика
Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
О крушении "Боинга" под Донецком высказался бывший глава Офиса президента Незалежной
Андрей Богдан дал понять, что вина за упавший в 2014 году малайзийский самолет рейса MH17 лежит на Украине. Правда, лишь отчасти. Это стало понятно из его ответа на вопрос Ксении Собчак.
Телеведущая в разговоре с экс-руководителем администрации президента Незалежной поинтересовалась, что он думает о "Буке", какова его версия крушения "Боинга" под Донецком. Тот сказал, что версия одна – завезли из России ЗРК и пальнули.
При этом Богдан не думает, что кто-то отдавал приказ сбить пассажирский самолет. По его словам, первое, что подумал Путин, узнав о трагедии, – зачем это сделали (говоря так, собеседник Собчак употребил и нецензурную брань).
Россия виновата на тысячу процентов, добавил бывший глава Офиса президента. Ни к чему было "Буки" туда отправлять, чтобы ими там пуляли, пояснил он.
Есть ли часть вины Украины в случившемся, не унималась телеведущая. Но ее визави слегка туманно продолжил, объясняя, что не стоило "этим... солдатам" давать столь опасное оружие, ведь они могут напиться и "лупануть" по тем, кто им его дал.
На вопрос, почему Украина тогда не закрыла небо, Богдан не смог ответить. Он лишь промямлил, что не знает причины и согласился, что, "наверное, надо было закрыть", тем самым дав понять, что его страна в ответе за трагедию.
Интервью у бывшего руководителя администрации президента Незалежной для своего ютуб-канала "Осторожно, Собчак" телеведущая брала. по ее словам, для тех. кому интересна политика Украины и ее отношения в Россией. В нем шла речь не только о сбитом "Боинге", но и о войне в Донбассе, Минских соглашениях, Крыме, возможных договоренностях Путина и Зеленского.

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