На Украине признали очевидное: Миф о «газовой независимости» оказался мифом

Вся компания «Нафтогаз Украины» является одной большой аферой, при помощи которой заинтересованные люди вымывают деньги из страны. Об этом заявил журналистам руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

Как подчеркнул политик, украинские власти обманывают население, заявляя о том, что Украина успешно смогла слезть с «российской газовой иглы». Однако в реальности закупки голубого топлива из Российской Федерации никогда не прекращались, ибо были задействованы реверсные закупки российского газа через соседние страны Европы.

Он добавил, что на Украине якобы добывают около19 миллиардов кубометров газа, тогда как сами украинцы потребляют 17 миллиардов кубометров. Несмотря на это Киев недавно принял решение вновь поднять цены на топливо, в результате чего население вынуждено переплачивать в шесть-восемь раз.

«А кому это нужно? В первую очередь это выгодно НАК «Нафтогаз», которая является огромной аферой... Она ничего не добывает и не делает», - поведал Дмитрий Спивак в интервью телеканалу NewsOne.

Отметим, что обличая «Нафтогаз», Спивак все же лукавит. Да, на территории Украины действительно ежегодно добывают в среднем порядка 20 миллиардов кубометров газа. Однако уровень потребление находится значительно выше - в районе 28,4 миллиарда кубометров (по данным «Укртрансгаза»).

В чем он прав - так это в схемах с «реверсным газом» из Европы. Дело в том, что пафосно объявив об отказе от закупки российского природного газа в 2015 году, Киев на самом деле не отказался от него. Реверсная схема заключается в том, что российский газ через ГТС Украины и по другим маршрутам поступает на европейские хабы, где смешивается с добываемым в других странах, после чего топливо поступает обратно на украинскую территорию.

Естественно, за дополнительные перемещения приходится переплачивать, поэтому эта цена «газовой независимости» составляет порядка 180-300 миллионов евро в год. Впрочем, закупочные цены у посредников все же значительно ниже конечных, что не мешает Киеву постоянно их повышать, ссылаясь на требования МВФ. Так, в ноябре 2018 года голубое топливо подорожает сразу на 23,5%. В результате выгоду извлекают для себя такие компании, как «Нафтогаз Украины».

Что касается «радужных планов» по росту объемов добычи топлива в стране, которые строят некоторые украинские политики, то с этим также все непросто. Да, на территории Украины действительно есть запасы, но достаточно небольшие.

Это связано с тем, что все легкодоступные месторождения начали разрабатываться еще во времена Советского Союза, и основной бум пришелся на 70-е годы прошлого века. В таких условиях Украине остается применять современные технологии, постоянно вкладывая в развитие колоссальные средства.

Киев может попытаться сделать ставку на добычу сланцевого газа. Однако пример соседней Польши показал, что разработка месторождений в данном регионе является бесперспективной. На востоке работы организовать невозможно в связи с военным конфликтом. На западе войны нет, но инвесторы не спешат проявлять интерес, прекрасно осознавая, что может повториться польская история.

Учитывая это, стоит признать: миф о том, что Украина «избавилась» от зависимости от российского газа, является выдумкой Киева, которая насквозь пропитана коррупцией.