На Украине признали, что страна рискует потерять государственность

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КИЕВ, 12 августа. /ТАСС/. Заместитель министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о риске потери Украиной государственности.

"У нас [Украины] есть вообще риск потерять государственность, не просто контроль над двумя или тремя портами. У нас есть реальная угроза потерять государственность, и тоже не обязательно военным путем. Достаточно [лидеру партии "За життя" ("За жизнь") Вадиму] Рабиновичу и [сооснователю партии Евгению] Мураеву, [главе партии "Оппозиционный блок" Юрию] Бойко и остальной этой пятой колонне провести большинство в парламент - и все, каюк, Украины нет, а есть "Малороссийская губерния", - цитирует его украинское издание "Апостроф".

Отвечая на вопрос о "кризисе в Азовском море", замминистра отметил, что власти Украины рассматривают несколько вариантов его разрешения, в том числе, силовой. "Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень сложный. И я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать о предстоящих действиях", - заявил Тука.

По мнению чиновника, "своими силами" Украина со сложившейся ситуацией справиться не может и признал право Украины и РФ на досмотр судов в Азовском море. "Потому что чисто военного пути я не вижу. Дипломатический? Согласно существующим нормам, действительно, и украинские, и российские силовые структуры имеют право останавливать и осматривать корабли. Ограничений не существует. Речь идет не о нарушении права, а о злоупотреблении правом", - подчеркнул он. Тука также заявил, что у властей страны есть возможность привлечь союзников для поиска решения.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что украинские средства массовой информации искусственно обостряют ситуацию с досмотром Российской Федерацией кораблей в Азовском море. По ее словам, не поступало ни одной жалобы от судовладельцев или от капитанов судов, которые подверглись досмотру.

Между Россией и Украиной действует Договор о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, который закрепил за этими водными пространствами статус внутренних вод России и Украины. Таким образом, стороны договорились о совместном использовании и охране Азовского моря и Керченского пролива и введении определенных ограничений для плавания судов третьих стран. Однако, в начале июля депутаты Верховной рады потребовали денонсировать договор между странами.

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