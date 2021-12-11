На Украине признали, что не смогут сбить ни одну российскую ракету

Украина не располагает оружием, чтобы противостоять российским баллистическим ракетам оперативно-тактического комплекса «Искандер». В Вооруженных силах Украины снаряды для дальнобойного зенитно-ракетного комплекса попросту отсутствуют.Об этом говорится в материале издания РБК-Украина «Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет».Формально на вооружении Украины есть один комплекс, способный сбить баллистическую ракету на дальних высотах, — это старый советский С-300В1. Но снарядов к нему — противоракет (зенитных управляемых ракет) — нет, рассказал РБК-Украина источник среди офицерского состава ВСУ.«Тех ракет, которые теоретически могли бы догнать „Искандер”, у нас на вооружении нет. Это серьезная и болезненная для нас вещь», — добавил собеседник.Генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавшийся темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ (2006–2010), объяснил этот парадокс. По его словам, пару систем С-300В1 наша страна получила из России в период развала Советского Союза. Но передачу ракет Кремль принципиально затягивал, а затем и вовсе решил не давать.Сейчас Российская Федерация держит бригаду «Искандеров» недалеко от украинских границ.«Российская бригада “Искандеров” поставлена к границе, и один дивизион выдвинут так, чтобы накрывать столицу Киев. Бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами — на Киев и другие важные объекты. Вот такое положение вещей», — резюмировал Романенко.Также Россия, по мнению украинского генерала, помешала тому, чтобы Украина создала собственный аналог «Искандера» — оперативно-тактический комплекс «Сапсан». Он мог бы стать оружием сдерживания противника. Его разработка была начата при президенте Викторе Ющенко и экстренно «приостановилась» при Викторе Януковиче. Романенко заверил, что это было сделано после визита в Россию тогдашнего министра обороны Михаила Ежеля.Ранее в Офисе президента Украины заявили, что Россия постоянно держит мощную наступательную группировку вокруг Украины, в том числе ракетные комплексы «Искандер». В то же время недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему нужно несколько российских «Искандеров» поставить на границу с Украиной.