Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
Львов в шоке: Двойное гражданство – и миллионы инакомыслящих будут голосовать
Как Порошенко мародерствовал в Донбассе Савченко рассказала НТВ
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – So...
Главная / Украина

На Украине признали, что миллиард долларов на разработку ракеты был потрачен зря

26 мая 2020, 22:55  •  129 • Украина

Украинская ракета «Циклон-4», разработка и строительство которой ведется на протяжении 15-ти лет, уже никуда не полетит, признал глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов.

«Пятнадцать лет уже идет проект. И буквально недавно я подписал последнее дополнительное соглашение, чтобы в конце года нам сдали первую летную модель. При этом абсолютно ясно, что она уже никуда не полетит: у нас нет космодрома, с которого ее можно будет запустить», - сообщил Усов в интервью изданию LB.ua.

Дело в том, что ракета основана на топливных элементах гептил-амил, которые в XXI веке уже не используются для первых ступеней. «Никакая страна не разрешит нам такое запустить. Следовательно, мы [зря] потратили миллиард долларов: не имеем ни космодрома, ни ракеты», - пояснил Усов.

Реализацию совместного проекта по созданию ракетно-космического комплекса на базе ракеты среднего класса «Циклон» Украина и Бразилия начали в 2003 году. Вскоре сотрудничество было прекращено из-за срыва сроков и технических сложностей.

В 2016 году было проведено расследование по факту растраты бюджетных средств, а также ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Государственного космического агентства Украины и государственного предприятия Конструкторское бюро «Южное» во время выполнения международной программы.

Позже проектом заинтересовалась Канада. Компания Maritime Launch Services даже планировала в 2018 году начать строительство первого канадского космодрома, который был специально рассчитан для использование украино-бразильской ракеты, сообщал SpaceQ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



129
Источник
Похожие новости
26 мая 2020, 15:55
Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало две
26 мая 2020, 09:55
Украина обречена на обнищание: развитие уже невозможно – киевский эксперт
26 мая 2020, 13:55
Хранилища заполнены лишь на 3 процента, – сообщил бывший глава ведомства Ярослав Погорелый
26 мая 2020, 11:55
Зеленский или сидит на транквилизаторах, или ненормальный – Соскин
26 мая 2020, 11:55
Это "героям", "атакировавшим" какие-то тыловые склады, - слава?
26 мая 2020, 20:55
Госрезерв Украины разграблен и восстановлению не подлежит
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 мая 2020, 05:55
Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – Sohu
26 мая 2020, 05:55
Могут ли новые санкции остановить "Северный поток - 2"? В Дании оценили сит...
26 мая 2020, 15:55
Украинские власти вынуждают Виктора Медведчука сделать так, чтобы Украин стало две
26 мая 2020, 09:55
Украина обречена на обнищание: развитие уже невозможно – киевский эксперт
26 мая 2020, 16:55
Выгнал из ресторана за георгиевские ленточки в Юрмале. Но русские не сдались
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 мая 2020, 23:55
"Это просто стыд": Кравчук заклеймил позором Порошенко
21 мая 2020, 05:55
"Хорошая попытка, офицер": Российского журналиста пыталась спровоцировать экс-агент ЦРУ
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
23 мая 2020, 10:55
Самые мрачные прогнозы подтвердились: В мире появился новый эпицентр COVID-19
20 мая 2020, 07:55
Украина под контролем Москвы. Зеленский всех перехитрил антироссийскими санкциями
22 мая 2020, 12:55
Американская подлость против российской колонны разбилась о находчивость русских в Сирии
24 мая 2020, 00:55
Украинская чемпионка Колесник вызвала на бой украинскую пропагандистку Янину Соколову
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.