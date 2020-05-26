На Украине признали, что миллиард долларов на разработку ракеты был потрачен зря

Украинская ракета «Циклон-4», разработка и строительство которой ведется на протяжении 15-ти лет, уже никуда не полетит, признал глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов.«Пятнадцать лет уже идет проект. И буквально недавно я подписал последнее дополнительное соглашение, чтобы в конце года нам сдали первую летную модель. При этом абсолютно ясно, что она уже никуда не полетит: у нас нет космодрома, с которого ее можно будет запустить», - сообщил Усов в интервью изданию LB.ua.Дело в том, что ракета основана на топливных элементах гептил-амил, которые в XXI веке уже не используются для первых ступеней. «Никакая страна не разрешит нам такое запустить. Следовательно, мы [зря] потратили миллиард долларов: не имеем ни космодрома, ни ракеты», - пояснил Усов.Реализацию совместного проекта по созданию ракетно-космического комплекса на базе ракеты среднего класса «Циклон» Украина и Бразилия начали в 2003 году. Вскоре сотрудничество было прекращено из-за срыва сроков и технических сложностей.В 2016 году было проведено расследование по факту растраты бюджетных средств, а также ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами Государственного космического агентства Украины и государственного предприятия Конструкторское бюро «Южное» во время выполнения международной программы.Позже проектом заинтересовалась Канада. Компания Maritime Launch Services даже планировала в 2018 году начать строительство первого канадского космодрома, который был специально рассчитан для использование украино-бразильской ракеты, сообщал SpaceQ.