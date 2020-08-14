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На Украине признали Белоруссию "легкой добычей" для России

14 августа 2020, 17:35  •  57 • Политика
Фото: EPA
В Киеве допускают ввод войск РФ в соседнюю Республику
Ослабленная Белоруссия станет "легкой добычей" для России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя в эфире "Украинского радио" происходящие сегодня события в соседней Республике.
По его мнению, в интересах Москвы ослабление тех стран, в отношении которых она имеет активную внешнеполитическую позицию.
"Традиционно дипломатично Россия говорит о сильной Белоруссии и желает добра и здоровья белорусскому народу, но, мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Белоруссия окажется "легкой добычей" для Российской Федерации. И это тот фактор, который нужно постоянно учитывать", – сказал пан Кулеба.
Министр подчеркнул, что после выхода из нынешнего поствыборного кризиса Украина заинтересована в суверенной и независимой Белоруссии, чтобы поддерживать с ней равноправные отношения.
Также он выразил опасения из-за возможного "ввода российских войск" в Республику. По его словам, он "об этом даже думать" не хочет.
"Если этот рубеж, прямой рубеж столкновения с российскими вооруженными силами увеличится, безусловно, это кардинально изменит безопасную ситуацию на Украине, и ухудшит ее, будем откровенны", – резюмировал глава украинской дипломатии.
Ранее экс-посол Киева в Минске Игорь Лиховой высказал предположение, что идущие сейчас в соседней стране протесты больше эмоциональные, нежели рациональные, у белорусов нет явного лидера. А вся ситуация выгодна Москве, которая не упустит воспользоваться слабостью позиции властей Республики.
Напомним, граждане Белоруссии вышли на акции протеста ночью 9 августа сразу же после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Демонстрации несогласных с результатами голосования продолжаются до сих пор. Сегодня ЦИК официально утвердил итоги выборов: за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. На втором месте идет внепартийный оппозиционный кандидат, домохозяйка Светлана Тихановская, набравшая 10,1% голосов.

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