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На Украине приступают к строительству «большого флота»
09 сентября 2021, 00:45 • 93 • Украина
Сегодня, 8 сентября, президент Владимир Зеленский ввёл в действие секретное решение Совета нацбезопасности и обороны о развитии Военно-морских сил ВСУ. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Документ вводит в действие решение СНБО от 20 августа 2021-го о развитии ВМС ВСУ до 2031 года. При этом текста самого решения нет — указано, что оно тайное.
По указу Зеленского, контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.
В августе во время интервью украинским журналистам из Крыма Зеленский рассказал, что к 2035 году планируется реализовать большую программу строительства военно-морского флота.
«Что касается нашего военно-морского флота — сейчас у нас есть три этапа. До 2035 года — строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности — он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года. Третий — до 2035-го», — рассказал президент.
На брифинге по результатам заседания СНБО 20 августа Данилов сообщил, что в режиме «тайно» рассматривались вопросы о развитии ракетного вооружения и Военно-морских сил Украины до 2031 года.
«Были очень жаркие дискуссии. Единственное, что я могу сказать — до 2031 года мы должны потратить на эту программу (ракетного вооружения, — ред.) более 200 млрд гривен. Мы не можем ждать от наших партнёров, когда они будут или не будут предоставлять нам вооружение. Наша задача — делать вооружение собственного производства», — сказал Данилов.
Также он сообщил, что СНБО просит у Верховной Рады и Кабмина дополнительные 960 млн гривен в 2021 году на приобретение необходимых для ВМС ВСУ технических средств. По его словам, до 2031 года на Украине «будет строиться всё, что касается нашего флота».
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