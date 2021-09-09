На Украине приступают к строительству «большого флота»

Сегодня, 8 сентября, президент Владимир Зеленский ввёл в действие секретное решение Совета нацбезопасности и обороны о развитии Военно-морских сил ВСУ. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.Документ вводит в действие решение СНБО от 20 августа 2021-го о развитии ВМС ВСУ до 2031 года. При этом текста самого решения нет — указано, что оно тайное.По указу Зеленского, контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.В августе во время интервью украинским журналистам из Крыма Зеленский рассказал, что к 2035 году планируется реализовать большую программу строительства военно-морского флота.«Что касается нашего военно-морского флота — сейчас у нас есть три этапа. До 2035 года — строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности — он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года. Третий — до 2035-го», — рассказал президент.На брифинге по результатам заседания СНБО 20 августа Данилов сообщил, что в режиме «тайно» рассматривались вопросы о развитии ракетного вооружения и Военно-морских сил Украины до 2031 года.«Были очень жаркие дискуссии. Единственное, что я могу сказать — до 2031 года мы должны потратить на эту программу (ракетного вооружения, — ред.) более 200 млрд гривен. Мы не можем ждать от наших партнёров, когда они будут или не будут предоставлять нам вооружение. Наша задача — делать вооружение собственного производства», — сказал Данилов.Также он сообщил, что СНБО просит у Верховной Рады и Кабмина дополнительные 960 млн гривен в 2021 году на приобретение необходимых для ВМС ВСУ технических средств. По его словам, до 2031 года на Украине «будет строиться всё, что касается нашего флота».