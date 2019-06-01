На Украине пригрозили последствиями пытающимся отменить закон о языке

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил «новой власти» в стране последствиями в случае попыток отменить закон о государственном языке.

«Для «новых русских» новой власти на Украине. В своё время один «фунт» (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый», — написал Розенко на своей странице в Facebook.

Он сопроводил публикацию фотографией бывшего депутата Рады от Партии регионов Вадима Колесниченко. Как уточняет РИА Новости, он являлся одним из авторов закона о региональных языках.

«Судьба этих проходимцев известна: отгребли и за «поребрик», а украинский язык был, есть и будет... Даже не думай... те! Можем повторить», — написал вице-премьер.

Ранее Европейская комиссия за демократию через право, известная как Венецианская комиссия, заявил, что проанализирует украинский закон.

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совбезе ООН украинский закон о языке.