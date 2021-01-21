Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в ...
Трамп перед уходом сделал гадость России
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
Главная / Политика

На Украине пригрозили Кремлю дальнобойными ракетами: Русские назвали главное препятствие

21 января 2021, 13:15  •  186 • Политика
Украинский военный эксперт, писатель Валентин Бадрак пригрозил Кремлю дальнобойными ракетами, которые, по его мнению, когда-нибудь произведёт Украина. Русские тут же ответили эксперту, назвав главное препятствие.
Напомним, Валентин Бадрак заявил, что Киев может "показать Кремлю зубы", создав усовершенствованную ракету. По его словам, перевооружение обойдётся как минимум в 3-4 млрд долларов. По его мнению, при реализации его идеи у украинцев появится ракета с дальностью до полутора тысяч километров, и уж в таком случае можно будет "достать до Кремля ракетой". При этом эксперт убеждён, что в таком случае Киев сможет изменить риторику с Москвой.
При этом русские пользователи, привыкшие к абсурдным заявлениям украинских деятелей, с юмором восприняли очередную угрозу и назвали главное препятствие, почему украинская ракета не сможет долететь до Кремля.
"Ни одна украинская ракета не сможет преодолеть стену Яценюка", - написал Южный Контингент, ссылаясь на знаменитый на Украине проект "распила" бюджетных средств.
"Как покажешь зубы России, так и не успеешь рот закрыть, как их выбьют", - предупредил Андрей Мартынов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



186
Источник
Похожие новости
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
21 января 2021, 04:05
Справедливость закончилась, где правда? Госдума снова ограничила вход патриотам
21 января 2021, 00:25
"Умирают, попадают на небо": Норкин анекдотом о проводах Байдена и Трампа
21 января 2021, 00:25
"В Степанакерте особенно много": Российский генерал рассказал о запрещённых "Колокольчиках"
21 января 2021, 04:05
Что Трамп написал в записке для Байдена: "Джо, ты знаешь…"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в проруб...
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
21 января 2021, 04:05
Справедливость закончилась, где правда? Госдума снова ограничила вход патриотам
21 января 2021, 00:25
"Умирают, попадают на небо": Норкин анекдотом о проводах Байдена и Трампа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2021, 11:30
Данные разведки США о крушении МН17 в Донбассе могут обнародовать
20 января 2021, 13:25
В Киеве нашли возможность помириться с Москвой
18 января 2021, 07:20
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
15 января 2021, 00:30
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соскин
18 января 2021, 22:55
ВСУ напуганы: Украинскую армию призвали объявить войну России
16 января 2021, 21:25
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генерала..."
18 января 2021, 22:55
Навальный призвал народ выходить на улицы. В ответ его осадили: "Извини, Лёша…"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.