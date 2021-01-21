На Украине пригрозили Кремлю дальнобойными ракетами: Русские назвали главное препятствие

Напомним, Валентин Бадрак заявил, что Киев может "показать Кремлю зубы", создав усовершенствованную ракету. По его словам, перевооружение обойдётся как минимум в 3-4 млрд долларов. По его мнению, при реализации его идеи у украинцев появится ракета с дальностью до полутора тысяч километров, и уж в таком случае можно будет "достать до Кремля ракетой". При этом эксперт убеждён, что в таком случае Киев сможет изменить риторику с Москвой.

При этом русские пользователи, привыкшие к абсурдным заявлениям украинских деятелей, с юмором восприняли очередную угрозу и назвали главное препятствие, почему украинская ракета не сможет долететь до Кремля.

"Ни одна украинская ракета не сможет преодолеть стену Яценюка", - написал Южный Контингент, ссылаясь на знаменитый на Украине проект "распила" бюджетных средств.

"Как покажешь зубы России, так и не успеешь рот закрыть, как их выбьют", - предупредил Андрей Мартынов.