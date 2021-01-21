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На Украине пригрозили Кремлю дальнобойными ракетами: Русские назвали главное препятствие
21 января 2021, 13:15 • 186 • Политика
Украинский военный эксперт, писатель Валентин Бадрак пригрозил Кремлю дальнобойными ракетами, которые, по его мнению, когда-нибудь произведёт Украина. Русские тут же ответили эксперту, назвав главное препятствие.
Напомним, Валентин Бадрак заявил, что Киев может "показать Кремлю зубы", создав усовершенствованную ракету. По его словам, перевооружение обойдётся как минимум в 3-4 млрд долларов. По его мнению, при реализации его идеи у украинцев появится ракета с дальностью до полутора тысяч километров, и уж в таком случае можно будет "достать до Кремля ракетой". При этом эксперт убеждён, что в таком случае Киев сможет изменить риторику с Москвой.
При этом русские пользователи, привыкшие к абсурдным заявлениям украинских деятелей, с юмором восприняли очередную угрозу и назвали главное препятствие, почему украинская ракета не сможет долететь до Кремля.
"Ни одна украинская ракета не сможет преодолеть стену Яценюка", - написал Южный Контингент, ссылаясь на знаменитый на Украине проект "распила" бюджетных средств.
"Как покажешь зубы России, так и не успеешь рот закрыть, как их выбьют", - предупредил Андрей Мартынов.
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