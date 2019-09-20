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На Украине пригрозили конфисковывать сельхозземли у россиян
20 сентября 2019, 22:39 • 33 • Украина
Власти Украины намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, которые будут приобретать россияне, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов.
РИА Новости
«Это, конечно, конфискация», — цитирует чиновника агентство «Украинские новости».
По его словам, правительство должно наладить мониторинг и правила игры таким образом, чтобы более широко применять этот механизм.
Милованов отметил, что Киев уважает своих международных партнёров, однако должен защищать суверенитет государства.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поручил внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли.
Он заверил, что покупать земли смогут только украинские граждане и компании.
Политолог Михаил Погребинский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы реформ на Украине.
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