На Украине пригрозили конфисковывать сельхозземли у россиян

Власти Украины намерены конфисковывать сельскохозяйственные земли, которые будут приобретать россияне, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов.

«Это, конечно, конфискация», — цитирует чиновника агентство «Украинские новости».

По его словам, правительство должно наладить мониторинг и правила игры таким образом, чтобы более широко применять этот механизм.

Милованов отметил, что Киев уважает своих международных партнёров, однако должен защищать суверенитет государства.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поручил внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли.

Он заверил, что покупать земли смогут только украинские граждане и компании.

Политолог Михаил Погребинский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы реформ на Украине.