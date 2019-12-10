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На Украине приготовились свергать Зеленского: На майдане ждут только конференции "нормандской четвёрки"
10 декабря 2019, 12:09 • 86 • Политика
На майдане Незалежности президент Зеленский назван предателем и ему объявлена "Ганьба!". "Протестующие грозят революцией, но пока ещё ждут слов Путина и Зеленского на финальной пресс-конференции", - сообщает источник.
В Киеве на майдане Незалежности протестующие объявили президента Украины Владимира Зеленского предателем и громко скандируют "Ганьба!", или, по-русски, "Позор". Силовики оперативно оцепили главную площадь столицы Украины, но не предпринимают никаких действий.
Протесты на майдане начались ещё за несколько дней до саммита "нормандской четвёрки". Националисты и радикалы под предводительством экс-президента Украины Петра Порошенко требуют не выполнять Минские соглашения и не идти ни на какие уступки по Донбассу.
В Париже, где проходит "нормандский саммит", украинские радикалы также устроили несколько акций. Бывшие участники карательной операции в Донбассе показательно порвали флаг России перед Елисейским дворцом, в котором проходят переговоры, а украинские активистки движения Femen полуголыми попытались прорваться в резиденцию французского лидера.
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