В Киеве на майдане Незалежности протестующие объявили президента Украины Владимира Зеленского предателем и громко скандируют "Ганьба!", или, по-русски, "Позор". Силовики оперативно оцепили главную площадь столицы Украины, но не предпринимают никаких действий.

Протесты на майдане начались ещё за несколько дней до саммита "нормандской четвёрки". Националисты и радикалы под предводительством экс-президента Украины Петра Порошенко требуют не выполнять Минские соглашения и не идти ни на какие уступки по Донбассу.

"Протестующие грозят революцией, но пока ещё ждут слов Путина и Зеленского на финальной пресс-конференции", - пишет Telegram-канал "Диванный аналитик".

В Париже, где проходит "нормандский саммит", украинские радикалы также устроили несколько акций. Бывшие участники карательной операции в Донбассе показательно порвали флаг России перед Елисейским дворцом, в котором проходят переговоры, а украинские активистки движения Femen полуголыми попытались прорваться в резиденцию французского лидера.