На Украине придумали способ вернуть Азовское море с помощью НАТО

По мнению капитана ВМС Украины, нужно начать с расторжения договора о совместном использовании Азовского моря с Россией.

Киев доложен более радикально действовать по "обеспечению безопасности" Азовского моря, не возлагая надежд на Евросоюз. Такое заявление сделал капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

Для этого он выступил с предложением плана из четырех шагов, первым из которых должно стать расторжение соглашения о совместном использовании Азовского моря с Россией.

Кроме того, Лупаков уверен в том, что Киев должен определить и установить линию украинской морской границы. Затем Киеву нужно сделать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений Ракетно-артиллерийских войск.

Как только эти законы будут приняты, «тогда уже все, море будет не общее, а у каждого свое», считает Лупаков. После этого, по его словам, надо будет «пригласить» корабли НАТО для проведения в Азовском море совместных учений. «И все, никаких проблем тогда не будет», - заявил Лупаков в своем интервью украинскому "Обозревателю".