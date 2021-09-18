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На Украине придумали способ победить "Газпром"
18 сентября 2021, 17:35 • 223 • Политика
Немцев снова обвинили в наплевательском отношении к нуждам Киева
Замминистра энергетики Елена Зеркаль предупредила, что Украина рискует остаться без транзита голубого топлива и будет вынуждена закупать газ у европейцев. Однако, считает она, выход есть.
Чтобы избежать плачевных последствий, властям в первую очередь надо подумать о том, чтобы защитить потребителей на случай остановки транзита газа через Незалежную. Чтобы это осуществить, необходимо запасти топливо в хранилищах. Также, заявила Зеркаль, Украина тоже должна получить доступ к защитному механизму, которым пользуется ряд стран – Германия, например, и войти в так называемую группу риска. Чиновница не упустила возможности бросить камень в огород немцев и отметила, что Берлину наплевать на угрозу прекращения транзита через Украину.
Зеркаль также указала на необходимость доказать, что "Газпром" якобы злоупотребляет своей монополией в сфере поставок голубого топлива. А для этого понадобится помощь – нужно объединиться с другими странами, резюмировала она.
Ранее глава украинского Минэнерго пригрозил, что Киев сам может остановить транзит нашего газа в Европу. Подробности – в нашем материале.
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