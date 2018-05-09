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На Украине придумали план противодействия «российской агрессии»

09 мая 2018, 20:09  •  201 • Война
Представительство президента Украины Петра Порошенко в Крыму разработало проект плана неотложных мер по противодействию «российской агрессии». Об этом украинскому изданию «Обозреватель» рассказал постпред Порошенко в Крыму Борис Бабин. По его словам, документ может быть принят уже в июне 2018 года.
«Вопросы противодействия нарушениям со стороны агрессора в сфере судоходства и инфраструктурных проектов в Крыму предусмотрены в проекте Плана неотложных мер по противодействию российской агрессии с временно оккупированной территории Украины в Крыму, защиты интересов государства, граждан Украины и украинских юридических лиц в Крыму на 2018-2019 годы», — рассказал он.
Бабин добавил, что «после утверждения Плана и определения алгоритмов его реализации Представительство начнет работу над проектом указанной Стратегии, результат по которому мы ожидаем до конца 2018 года».
В конце апреля депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что Россия должна отдать Крымский мост в качестве «контрибуции».
Он уточнил, что для эксплуатации построенного российской стороной объекта нужно создать специальный «международный консорциум».
«Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — сказал украинский депутат.
Бабин, комментируя его слова, заявил, что «соответствующие вопросы, безусловно, заслуживают обсуждения, но как составляющая Стратегии реинкарнации Крыма после его освобождения». «Сейчас мы, к сожалению, немного в других условиях», — отметил постпред Порошенко в Крыму.
Депутаты Госдумы высмеяли предложение Чубарова о передаче Крымского моста «консорциуму» в качестве «контрибуции». Так, парламентарий Дмитрий Белик заявил, что его в самом начале строительства моста украинские власти заявляли, что он так и не будет построен, так как были уверены, что российская сторона рисует его в графическом редакторе и монтирует видеоролики с ним.
«Украинские политики могут в том же Photoshop себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций и чего угодно подобного», — заявил Белик в интервью RT. По его мнению, украинские власти не сделали ничего для развития Крыма за все время, пока полуостров находился под контролем Киева.
«Вся внешняя политика Украины сводится к двум вещам — обвинять соседей и клянчить деньги у Запада. А такой формат требует серьезной медиаподготовки, что и обеспечивают такие люди, как Рефат Чубаров», — сказал российский парламентарий.
В свою очередь, депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек заявил, что контрибуцию платят только побежденные страны. «Я не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение. У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах России, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на крымскую землю. Так что все его заявления — из разряда тестов на психическое расстройство», — сказал он.
Бальбек также подчеркнул, что разговоры о контрибуции лишены смысла, поскольку Россия и Украина никогда не находились и не находятся в состоянии войны.
Зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель также усомнился в осмысленности предложения Чубарова.
«Это все равно что потребовать передать им Кремль — абсолютно невозможно. К сожалению, на сегодняшний день наши соседи во главе с Чубаровым делают достаточно много глупостей.
Они хотят остаться подольше у власти, но подобные смехотворные заявления дискредитируют их как политиков», — заявил Гемпель.
Рефат Чубаров известен своими антироссийскими заявлениями. Именно он был одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады Крымского полуострова.
Чубаров также предлагал отслеживать и публично «предупреждать» каждого человека, посещающего полуостров. По его мнению, поездки в Крым являются незаконными. «Введение санкций в отношении посетителей полуострова уже обсуждается с некоторыми правоохранительными структурами», — рассказывал депутат.

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