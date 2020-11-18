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На Украине придумали план победы над Россией - СМИ

18 ноября 2020, 20:15  •  116 • Политика
Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Набор виктории традиционный - рестрикции, союз с Западом, борьба с внутренними агентами Кремля
Украине нужно подавать иски в международные суды и налаживать более тесное сотрудничество с другими странами, чтобы одержать победу над Россией. Об этом пишет украинская журналистка Алия Шандра в местном издании Euromaidan Press.
В статье указывается, что на прошедшем пару дней назад Львовском форуме по безопасности международная группа экспертов моделировала возможные сценарии развития конфликта в Донбассе, результаты ее исследования представлены изданием.
Согласно отчету аналитиков, стремление к мировому лидерству подталкивает российский политический класс к войне с Украиной, а та заинтересована в сохранении своего суверенитета. В свою очередь, Евросоюз стремится к скорейшему прекращению конфликта в Донбассе и восстановлении хороших торговых отношений с Москвой, и прежде всего Берлин и Париж.
"Более того, существует определенная конкуренция за европейское лидерство между Германией и Францией, и они рассматривают сотрудничество с Россией как возможность усилить свое влияние на европейской арене, в частности, посредством сотрудничества в энергетическом секторе", – говорится в материале.
Есть еще такие игроки, как США и НАТО, но у них нет стратегии действия в Черном море. К тому же несмотря на все свое желание противостоять РФ на Украине, у Штатов "нет самого важного инструмента – экономических рычагов влияния на Россию", пишет пани Шандра.
Все это сказывается на минском процессе, поскольку реализация соглашения означает потерю Украиной суверенитета, а сами договоренности возлагают полную ответственность за урегулирование конфликта на Киев. Но Незалежная не "горит желанием" решить его любой ценой.
"Активная позиция Польши и стран Балтии в правильной оценке российской агрессии против Украины и сохранении санкций может оживить переговорный процесс", – считают аналитики Львовского форума.
Украина и ее западные союзники должны, прежде всего, признать Россию стороной конфликта и возложить на нее международные обязательства по прекращению боевых действий в соборной, предлагают эксперты.
Также Киев должен целенаправленно и систематически собирать доказательства "российской вооруженной агрессии" против Незалежной, подавать иски в международные суды, "налаживать сотрудничество по военным преступлениям России и преступлениям против человечности с другими странами", в том числе с государствами балтийско-черноморского региона, в частности, с Турцией, отмечается в статье.
Кроме того, Украина должна разработать собственное стратегическое видение развития своего военно-морского флота и стратегию защиты береговой линии и Северо-Крымского канала.
Экономические санкции остаются наиболее эффективным инструментом сдерживания "российской агрессии", поэтому их нужно не только сохранять, но и расширять. В частности, страны ЕС должны закрыть доступ в свои порты любым судам, которые покинули Крым. В свою очередь, Незалежная должна постепенно сокращать товарооборот с РФ, чтобы "повысить цену оккупации и внести свой вклад в ослабление страны-агрессора".
Ну, и побеждать противника внутри государства, подчеркивают аналитики. Так, Киев должен усилить санкции и внедрить более четкие механизмы преследования политических партий, СМИ, бизнеса и других агентов влияния за поддержку политики России в отношении Украины, резюмируется в статье.

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