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На Украине придумали план по модернизации диалога с Россией по Крыму
15 июня 2020, 16:00 • 174 • Политика
Киев призывает на помощь международных партнеров, в том числе, надеется на санкционное давление на Москву
Украинский кабмин подготовил план по модернизации диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке западных союзников, а также выступил за создание платформы по вопросу Крыма. Проект программы правительства направлен на утверждение Верховной рады.
В документе утверждается, что Москва не выполняет договоренности о прекращении огня в Донбассе. В связи с этим, считают авторы плана, не представляется возможным переход к политической части разрешения конфликта.
Отмечается, что для освобождения и реинтеграции "временно оккупированных территорий" Киеву нужны системные инвестиции в укрепление обороноспособности страны и повышение боевого потенциала украинской армии.
"Необходимо при поддержке международных партнеров искать возможности для модернизации диалога с Российской Федерацией по Донбассу, а также создать отдельную диалоговую платформу высокого уровня по Крыму и городу Севастополю", – следует из документа.
Одним из ключевых приоритетов деятельности кабмина станет стремление к укреплению международной солидарности в противодействии "агрессии" РФ и
Одним из приоритетов деятельности правительства называется укрепление международной солидарности в "противодействии агрессии Российской Федерации" и поддержка санкций в отношении нашей страны.
На днях бывший "постпред президента Украины в автономной республике Крым" Борис Бабин сделал очередное предположение о том, что Москва вот-вот нападет на Незалежную и захватит Херсонскую область, чтобы разблокировать Северо-Крымский канал и пустить днепровскую воду на российский полуостров.
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