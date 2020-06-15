Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на ст...
Почему Порошенко заговорил по-русски в офисе генпрокурора Украины
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзву...
Главная / Политика

На Украине придумали план по модернизации диалога с Россией по Крыму

15 июня 2020, 16:00  •  174 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киев призывает на помощь международных партнеров, в том числе, надеется на санкционное давление на Москву
Украинский кабмин подготовил план по модернизации диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке западных союзников, а также выступил за создание платформы по вопросу Крыма. Проект программы правительства направлен на утверждение Верховной рады.
В документе утверждается, что Москва не выполняет договоренности о прекращении огня в Донбассе. В связи с этим, считают авторы плана, не представляется возможным переход к политической части разрешения конфликта.
Отмечается, что для освобождения и реинтеграции "временно оккупированных территорий" Киеву нужны системные инвестиции в укрепление обороноспособности страны и повышение боевого потенциала украинской армии.
"Необходимо при поддержке международных партнеров искать возможности для модернизации диалога с Российской Федерацией по Донбассу, а также создать отдельную диалоговую платформу высокого уровня по Крыму и городу Севастополю", – следует из документа.
Одним из ключевых приоритетов деятельности кабмина станет стремление к укреплению международной солидарности в противодействии "агрессии" РФ и
Одним из приоритетов деятельности правительства называется укрепление международной солидарности в "противодействии агрессии Российской Федерации" и поддержка санкций в отношении нашей страны.
На днях бывший "постпред президента Украины в автономной республике Крым" Борис Бабин сделал очередное предположение о том, что Москва вот-вот нападет на Незалежную и захватит Херсонскую область, чтобы разблокировать Северо-Крымский канал и пустить днепровскую воду на российский полуостров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



174
Источник
Похожие новости
15 июня 2020, 08:00
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после статьи о Дне России
15 июня 2020, 03:00
Не треснет? Руководство Молдовы хочет русское Приднестровье за русские деньги
15 июня 2020, 06:00
Новый российский "контргиперзвук" приятно "удивит" наших партнёров - Путин
15 июня 2020, 12:00
"Putin says": Слова президента России о бунте в США растащили на цитаты мировые СМИ
15 июня 2020, 01:00
"США никак не выберутся из "цветной ...": Мартынова насторожило "антивоенное" заявление Трампа
15 июня 2020, 01:00
Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 июня 2020, 08:00
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после статьи о Д...
15 июня 2020, 03:00
Не треснет? Руководство Молдовы хочет русское Приднестровье за русские деньги
15 июня 2020, 10:00
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
15 июня 2020, 06:00
Новый российский "контргиперзвук" приятно "удивит" наших партнёро...
15 июня 2020, 12:00
"Putin says": Слова президента России о бунте в США растащили на цитаты мир...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2020, 23:00
Сирийцы снова бунтуют: Асада - в отставку, русских — вон отсюда
10 июня 2020, 08:00
Украинский экономист призывает пустить воду в Крым, чтобы избежать потерю Днепра
13 июня 2020, 05:00
Китайцы об отношениях с Россией
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
14 июня 2020, 09:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед за США на суде по MH17
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать захвату Одессы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.