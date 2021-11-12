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На Украине придумали план "уничтожения" России изнутри

12 ноября 2021, 18:00  •  152 • Политика
Фото: Str / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Бывший министр инфраструктуры назвал Зеленского "проектом Кремля"
Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян придумал план "победы" над Москвой – нужно всего лишь разделить Россию на несколько частей, для чего использовать кубанскую, воронежскую и дальневосточную историю. Об этом он поведал эфире телеканала НТА.
По словам дипломата, российская сторона якобы все время пытается дестабилизировать ситуацию в Незалежной, а президент соборной Владимир Зеленский является "проектом Кремля". Киевскому режиму следует действовать аналогичным способом, считает пан Омелян.
"Этот проект Кремля мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Евросоюза", – полагает экс-министра.
В Незалежной регулярно разными ура-патриотами на-гора выносятся идеи "отобрать" у России те или иные русские земли. Больше всего с ними носится депутат-хамелеон, ныне представляющий партию бывшего лидера нации Петра Порошенко "Евросолидарность" Алексей Гончаренко. Этот деятель хочет "вернуть" Украине российскую Кубань.
Работающий в Москве украинский журналист Роман Цымбалюк "нацелился" на Таганрог. А вот один из местных неонацистов Дмитрий Ярош не раз посягал в своих фантазиях на Воронежскую область. Кстати, он же недавно бросил клич к украинским комбатантам готовиться к войне. Правда, не уточнил, с кем именно.

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