На Украине придумали новый вид дискриминации: Граждан с паспортом России хотят лишить прав

В Верховную раду Украины внесли законопроект о дискриминации украинских граждан, имеющих паспорта "страны-агрессора". Документ опубликован на официальном сайте украинского парламента.

Речь идёт о законопроекте, который предусматривает введение на Украине двойного гражданства. По мнению авторов документа, это позволит украинцам принимать активное участие в политической жизни страны, не теряя при этом иностранное гражданство. В то же время документ предусматривает дискриминацию украинцев, имеющих российский паспорт.

В случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав,

- говорится в документе.

Отмечается, что такой запрет будет действовать до тех пор, пока статус "страны-агрессора" не будет официально снят. Другой способ вернуть избирательные права - отказаться от второго гражданства.

Напомним, что в 2015 году Верховная рада Украины объявила Россию "страной-агрессором". При этом Киев продолжает вести дела с Москвой - в частности, это касается контрактов на транзит газа и других экономических вопросов.