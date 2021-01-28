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На Украине придумали новый вид дискриминации: Граждан с паспортом России хотят лишить прав
28 января 2021, 07:30 • 320 • Политика
Украинцев с российским паспортом могут ограничить в правах. В Верховную раду Украины поступил новый дискриминационный законопроект.
В Верховную раду Украины внесли законопроект о дискриминации украинских граждан, имеющих паспорта "страны-агрессора". Документ опубликован на официальном сайте украинского парламента.
Речь идёт о законопроекте, который предусматривает введение на Украине двойного гражданства. По мнению авторов документа, это позволит украинцам принимать активное участие в политической жизни страны, не теряя при этом иностранное гражданство. В то же время документ предусматривает дискриминацию украинцев, имеющих российский паспорт.
- говорится в документе.
Отмечается, что такой запрет будет действовать до тех пор, пока статус "страны-агрессора" не будет официально снят. Другой способ вернуть избирательные права - отказаться от второго гражданства.
Напомним, что в 2015 году Верховная рада Украины объявила Россию "страной-агрессором". При этом Киев продолжает вести дела с Москвой - в частности, это касается контрактов на транзит газа и других экономических вопросов.
320
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