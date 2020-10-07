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На Украине придумали наказание за отрицание "военной агрессии" России
07 октября 2020, 17:50 • 44 • Политика
У партии президента Незалежной родилась новая идея
В Верховной раде зарегистрировали законопроект, который поступил от депутата фракции "Слуга народа" Олега Дунды. В документе предложено запретить всем украинским СМИ "отрицание факта военной агрессии" РФ.
Кроме того, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания рекомендуется штрафовать теле– и радиоканалы за несоблюдение этого нововедения. Если же после такого наказания нарушения продолжатся в течение месяца, они останутся без лицензии.
Предусмотрены и суммы. За "трансляции выражений, содержащих отрицание факта военной агрессии Российской Федерации в Украину, оккупации Российской Федерацией части территории Украины и ведения Российской Федерацией гибридной войны против Украины" нарушителю придется уплатить 25% от размера лицензионного сбора, сказано в тексте законопроекта.
Однако в документе есть и оговорка. Вещатели не будут оштрафованы, если запрещенные слова произнесут в прямом эфире гости студии.
Напряженность в отношениях Москвы и Киева усилилась из-за конфликта в Донбассе. С Украины не раз слышались обвинения в адрес России, в том числе в "оккупации" Крыма. Пять лет назад Верховная рада утвердила за РФ название "страна-агрессор".
При этом в Незалежной не все политики разделяют мнение властей. Не так давно один из бывших депутатов Рады заявил, что пора прекратить выдвигать обвинения России в "агрессии".
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