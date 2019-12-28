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На Украине придумали, как оправдать бандеровцев и нацистов при помощи большевиков

28 декабря 2019, 18:54  •  150 • Политика
Новый директор украинского Института национальной памяти заявил, что бандеровцев с Западной Украины нельзя считать коллаборантами, потому что они боролись с "большевиками-оккупантами".
На Украине придумали оправдание сотрудничества бандеровцев с нацистами. Новый директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что украинских националистов нельзя считать коллаборантами, потому что они боролись с "большевиками-оккупантами".
"Нельзя быть коллаборантом, если ты борешься против оккупанта", - с уверенностью заявил в интервью Дробович.
При этом он забыл упомянуть такую "маленькую" деталь, как участие бандеровцев в истреблении евреев, поляков и других меньшинств, а также сотрудничество с нацистами в плане других военных преступлений. Также Дробович предпочёл упустить такой важный момент, как то, что бандеровцы сотрудничали с наступающей армией, что чётко отводит им место нацистских коллаборантов в одном ряду с власовцами и другими предателями.
"На Волыни тоже "большевиков" резали?" - интересуется у Дробовича в Twitter Юрий0107 @j41nJxJQCD4hYmb/
"Этого уже не вылечить! Как прокажённого надо изолировать!!!" - констатирует Владимир Калугин @sprut37.
"Так это нормальное мышление для неофашистов, они же с большевиками боролись. Неофашистская Украина", - отмечает Nikolay Tikhomirov @NikolaAkola.
"То есть, борясь с большевиками-оккупантами, как он считает, бандеровцы применяли те же методы, что и нацисты. То есть выполняли их функцию. Значит, всё-таки были коллаборантами", - разъясняет Михаил Трухин @MMTrukhin.
Напомним, что после госпереворота 2014 года на Украине началась активная героизация украинских националистов и пособников немецких нацистов. Бывших членов украинской дивизии СС украинские власти чествуют как ветеранов Второй мировой войны. А наиболее заметным нацистам и националистам ещё и посвящают почтовые марки.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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