|
На Украине придумали, как оправдать бандеровцев и нацистов при помощи большевиков
28 декабря 2019, 18:54 • 150 • Политика
Новый директор украинского Института национальной памяти заявил, что бандеровцев с Западной Украины нельзя считать коллаборантами, потому что они боролись с "большевиками-оккупантами".
На Украине придумали оправдание сотрудничества бандеровцев с нацистами. Новый директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что украинских националистов нельзя считать коллаборантами, потому что они боролись с "большевиками-оккупантами".
При этом он забыл упомянуть такую "маленькую" деталь, как участие бандеровцев в истреблении евреев, поляков и других меньшинств, а также сотрудничество с нацистами в плане других военных преступлений. Также Дробович предпочёл упустить такой важный момент, как то, что бандеровцы сотрудничали с наступающей армией, что чётко отводит им место нацистских коллаборантов в одном ряду с власовцами и другими предателями.
Напомним, что после госпереворота 2014 года на Украине началась активная героизация украинских националистов и пособников немецких нацистов. Бывших членов украинской дивизии СС украинские власти чествуют как ветеранов Второй мировой войны. А наиболее заметным нацистам и националистам ещё и посвящают почтовые марки.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
Подпишитесь на нас
Загрузка...
150
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 декабря 2019, 00:24
|
24 декабря 2019, 04:24
|
25 декабря 2019, 12:54
|
28 декабря 2019, 02:39
|
25 декабря 2019, 22:39
|
23 декабря 2019, 12:09
|
25 декабря 2019, 03:09