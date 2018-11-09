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На Украине придумали, как не повышать цены на газ - нужно просто запретить зиму

09 ноября 2018, 16:24  •  60 • В России

Украина все больше напоминает «остров невезения» из популярной песенки. Там, если помните, хотели «понедельники взять и отменить». А вот депутат Верховной Рады (в прошлом министр финансов этой страны) Виктор Пинзеник предложил не мелочиться и «запретить зиму». А что? Главное ведь позитивно мыслить - мол, это у нас не страшная зима пришла, а осень подзадержалась, месяца на три.

На оригинальные мысли Пинзеника навели депутатские споры о повышении цен на газ. Напомним, с 1 ноября украинцам подняли тарифы на 23,5%, а за следующие 14 месяцев повышение пройдет еще дважды. Люди, понятное дело, в шоке, а оппозиция зарабатывает на этом очки, выдвигая предложения заморозить газовые цены для населения. Вот на эту популистскую инициативу и обрушился депутат Пинзеник.

- И что, поставщики газа из Словакии, Польши, Венгрии и других стран испугаются и снизят цены на газ? Долго ждать придется такого, - написал экс-министр, почему-то стыдливо не упомянув, что Украина живет, в основном, на российском газе.

В общем, легче зиму отменить, чем перестать повышать цены на газ, заключил Пинзеник.

И то правда. Ведь повышение газовых тарифов до «европейского уровня» - одно из главных условий, которые Украине выдвинул Международный валютный фонд. Иначе новые кредиты не получить.

Так что за неимением лучшего украинским властям только и остается что заниматься переименовыванием времен года. Если что, всегда можно будет развести руками - «вот такое в этом году хреновое лето, хлопцы».

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