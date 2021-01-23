На Украине придумали, как лишить граждан последнего

Субсидии "пагубно влияют на человеческую психику", заявил и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко и предложил избавить от них украинцев. Заявление прозвучало на мероприятии в "Украинском кризисном медиа-центре".

По словам и. о. главы Минэнерго, из-за субсидий украинцы ощущают себя бедными. Витренко считает, что субсидии также "унижают достоинство" украинцев, что недопустимо после "революции достоинства". По логике и. о. министра, граждане Украины, с трудом выплачивающие тарифы на электроэнергию, газ и горячую воду, после отмены субсидий, видимо, разом почувствуют себя богаче.

Интересно, что же думает этот персонаж о своей зарплате, превышающей суммарную зарплату всех работников целого завода на Украине и в более чем полторы тысячи раз превышающей среднюю пенсию, а также о выписываемых себе в буквальном смысле ни за что премиях по 20 миллионов долларов США?

- цитирует Nation News слова председателя комитета госстроительства Новороссии и лидера "Славянской гвардии" Владимира Рогова.

Он напомнил, что этот самый Юрий Витренко сначала при Петре Порошенко, а потом при Владимире Зеленском повысил тарифы ЖКХ в 15 раз. Поэтому слова и. о. главы Минэнерго звучат как откровенное издевательство, считает Владимир Рогов.