|
На Украине придумали, как лишить граждан последнего
23 января 2021, 01:55 • 102 • Политика
Украинцам отказали в субсидиях, чтобы не "калечить их психику". По мнению и. о. главы Минэнерго Украины, из-за субсидий украинцы чувствуют себя нищими.
Субсидии "пагубно влияют на человеческую психику", заявил и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко и предложил избавить от них украинцев. Заявление прозвучало на мероприятии в "Украинском кризисном медиа-центре".
По словам и. о. главы Минэнерго, из-за субсидий украинцы ощущают себя бедными. Витренко считает, что субсидии также "унижают достоинство" украинцев, что недопустимо после "революции достоинства". По логике и. о. министра, граждане Украины, с трудом выплачивающие тарифы на электроэнергию, газ и горячую воду, после отмены субсидий, видимо, разом почувствуют себя богаче.
- цитирует Nation News слова председателя комитета госстроительства Новороссии и лидера "Славянской гвардии" Владимира Рогова.
Он напомнил, что этот самый Юрий Витренко сначала при Петре Порошенко, а потом при Владимире Зеленском повысил тарифы ЖКХ в 15 раз. Поэтому слова и. о. главы Минэнерго звучат как откровенное издевательство, считает Владимир Рогов.
102
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 января 2021, 07:00
|
21 января 2021, 02:15
|
20 января 2021, 13:25
|
17 января 2021, 16:40
|
17 января 2021, 09:20
|
16 января 2021, 04:00
|
21 января 2021, 16:00