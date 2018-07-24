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На Украине при столкновении локомотива с поездом пострадали 26 человек

24 июля 2018, 16:09  •  106 • Украина
В Запорожской области Украины в результате столкновения локомотива с пассажирским поездом пострадали 26 человек.
 
РИА Новости
 

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци», было допущено превышение скорости при подключении.

«На место происшествия вызваны кареты скорой помощи. По предварительной информации, медицинская помощь оказана 26 пассажирам. Двух пассажиров — женщину с ребёнком — госпитализировали в Пологовскую городскую больницу», — уточнили в пресс-службе.

Обстоятельства произошедшего выясняет комиссия регионального филиала «Приднепровская железная дорога».

В конце марта локомотив и несколько вагонов с зерном сошли с рельсов и перевернулись в Одесской области.

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