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На Украине при распылении газового баллончика пострадали 17 школьников
24 января 2019, 17:24 • 49 • Украина
В Черновицкой области Украины школьник распылил газовый баллончик в гардеробной учебного заведения, в результате чего пострадали 17 детей.
РИА Новости
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на главного санитарного врача области Наталью Гопко.
Отмечается, что инцидент произошёл в школе села Дихтинец 23 января.
«Баллончик в гардеробной распылил один из учеников, помещение выходит в коридор, и дети сразу начали жаловаться на плохое самочувствие, пострадали ученики от 1 до 9 классов: 2 мальчика и 15 девочек», — сообщила Гопко.
Пострадавших в результате инцидента госпитализировали, а остальных учащихся эвакуировали из здания. Баллончик был передан сотрудникам правоохранительных органов.
Отмечается, что распыливший вещество ученик 9-го класса заявил, что не знал, какое в нём вещество. В отношении его родителей было возбуждено дело по статье «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».
В октябре 2018 года более 350 детей эвакуированы из школы в Запорожье.
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