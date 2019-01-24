На Украине при распылении газового баллончика пострадали 17 школьников

В Черновицкой области Украины школьник распылил газовый баллончик в гардеробной учебного заведения, в результате чего пострадали 17 детей.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на главного санитарного врача области Наталью Гопко.

Отмечается, что инцидент произошёл в школе села Дихтинец 23 января.

«Баллончик в гардеробной распылил один из учеников, помещение выходит в коридор, и дети сразу начали жаловаться на плохое самочувствие, пострадали ученики от 1 до 9 классов: 2 мальчика и 15 девочек», — сообщила Гопко.

Пострадавших в результате инцидента госпитализировали, а остальных учащихся эвакуировали из здания. Баллончик был передан сотрудникам правоохранительных органов.

Отмечается, что распыливший вещество ученик 9-го класса заявил, что не знал, какое в нём вещество. В отношении его родителей было возбуждено дело по статье «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

В октябре 2018 года более 350 детей эвакуированы из школы в Запорожье.