На Украине пресс-секретарь Зеленского назвал условия встречи с Путиным: На нейтральной территории

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского назвал условия проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. На Украине намерены обсудить вопрос "оккупированных территорий".

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава страны готов организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным "на нейтральной территории".

Разговор и контакты насчёт этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня,

- рассуждал о встрече двух президентов пресс-секретарь в интервью в эфире телеканала "Дом".

По словам чиновника администрации президента Украины, Зеленский согласен провести встречу с Путиным в любое время и в любом месте. Однако во время переговоров украинский лидер намерен обсудить вопрос "оккупированных территорий".

По словам Никифорова, Россия является противником таких переговоров, поскольку не намерена вносить в повестку "вопрос Крыма". "А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?" - полагает украинский чиновник.

Ранее о готовности России возобновить "нормальные отношения" с Украиной заявлял глава МИД России Сергей Лавров, поскольку "украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью".

Крым воссоединился с Россией после вооружённого государственного переворота в Киеве в 2014 году. Крымчане поддержали на референдуме идею о вхождении в состав России. По словам президента России Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма "закрыт окончательно".