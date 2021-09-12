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На Украине пресс-секретарь Зеленского назвал условия встречи с Путиным: На нейтральной территории

12 сентября 2021, 21:20  •  177 • Политика
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского назвал условия проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. На Украине намерены обсудить вопрос "оккупированных территорий".
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что глава страны готов организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным "на нейтральной территории".
Разговор и контакты насчёт этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня,
- рассуждал о встрече двух президентов пресс-секретарь в интервью в эфире телеканала "Дом".
По словам чиновника администрации президента Украины, Зеленский согласен провести встречу с Путиным в любое время и в любом месте. Однако во время переговоров украинский лидер намерен обсудить вопрос "оккупированных территорий".
По словам Никифорова, Россия является противником таких переговоров, поскольку не намерена вносить в повестку "вопрос Крыма". "А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?" - полагает украинский чиновник.
Ранее о готовности России возобновить "нормальные отношения" с Украиной заявлял глава МИД России Сергей Лавров, поскольку "украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью".
Крым воссоединился с Россией после вооружённого государственного переворота в Киеве в 2014 году. Крымчане поддержали на референдуме идею о вхождении в состав России. По словам президента России Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма "закрыт окончательно".

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