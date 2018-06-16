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На Украине прекращает работу завод «ДнепрАзот»

16 июня 2018, 14:39  •  101 • Украина
Председатель правления «ДнепрАзота» Сергей Сидоров заявил о прекращении работы предприятия и уходе завода на вынужденный простой.
 
© Nikolay Gyngazov globallookpress.com
 

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление Сидорова в Facebook.

«С большой тяжестью в сердце сообщаю всем вам, что с 15.06.2018 предприятие АО «ДнепрАзот» вынужденно входит в простой на неопределённый срок. Предприятие, которое восемь десятилетий создавало себе имя, было и является надёжным партнёром в бизнесе... полностью остановлено», — говорится в сообщении.

По его словам, причиной данного шага является высокая цена на газ для промпотребителей.

«Из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться. Главный вопрос сегодня не в том, кто виноват, это всем понятно... Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которая навязана украинским химикам, создала все предпосылки того, что отечественная химия находится на грани уничтожения», — добавил он.

Как указывает издание, «ДнепрАзот» входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны.

Ранее стало известно, что Украина может остаться без производства водки, так как счета компании «Укрспирт» — единственного производителя спирта в стране — были арестованы.

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