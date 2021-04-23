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На Украине предупредили Зеленского о потере власти за отказ от встречи с Путиным

23 апреля 2021, 11:30  •  51 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ничего хорошего президента Украины не ждет в будущем, если он не договорится с главой России
На Украине Владимиру Зеленскому предсказали серьезные проблемы за отказ от встречи с Владимиром Путиным. Он может лишиться власти, предупредил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.
По его словам, ничего хорошего президента Украины не ждет в будущем, если он не договорится с главой РФ. Тем более, что российский лидер выразил готовность принять его.
Участь Зеленского незавидна, полагает парламентарий. Если президент отправится в Москву, появится возможность договориться, однако националисты обвинят его в измене. А если не поедет, то все равно будут говорить о его "зраде".
Переговоры же помогут вернуть хорошие отношения с Россией и добиться мира в Донбассе. Кроме того, благодаря им можно будет начать восстановление экономики и установить в регионе законность и правопорядок, отметил депутат в "Фейсбук".
Из-за этого украинский президент, конечно же, "поссорится с американцами и британцами". Однако, отказавшись от встречи с российским лидером, Владимир Александрович "все потеряет" и раньше времени уйдет с высшего поста в стране, но его отношения с Западом в любом случае испортятся, передает "Общественная служба новостей".
В заключение своей публикации Кузьмин спросил подписчиков, что выберет лидер нации. Некоторые из них ответили, что "надо ехать", другие сомневаются, что глава Незалежной это сделает, третьи уверены. что "ему не разрешат, он же сам ничего не решает, просто "петрушка"..., говорит и делает, что скажут "партнёры".
Накануне главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник пригласили Владимира Зеленского провести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в любой точке разграничения. Они считают, чтолидеру Незалежной надо перестать бегать по кустам второй линии обороны.
До этого Владимир Путин посоветовал президенту Украины поговорить с Донбассом и затем ехать в Москву. Российский лидер может принять коллегу из соседней страны в любое удобное время.

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