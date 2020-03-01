На Украине предстоит зачистка правительства «соросят» • 97 • Аналитика

Вопрос отставки недееспособного кабинета министров «соросят» во главе с Гончаруком назрел уже давно. Их пока не трогали, поскольку они должны будут унести с собой весь негатив, накопившейся к команде Зеленского, а особенно связанный с возможным принятием решения о продаже земли.



Время принятия решения приближается. Уже началось реальное обсуждение вопросов о том, кто станет премьером и как может поменяться состав кабинета министров. Обсуждаются разные кандидатуры, в том числе бывшего вице-премьера Тигипко в кабинете Азарова, когда-то возглавлявшего «Приватбанк» и ранее «обиженного» Кучмой, который в 2004 году предложил кандидатуру в президенты Украины не Тигипко, а Януковича. Зеленский подтвердил, что он с Тигипко встречался и они обсуждали возможность назначения его премьер-министром.







В Интернет была вброшена информация со списком нового состава кабинета министров во главе с Тигипко, который как будто бы вскоре отказался от этого предложения. Возможно, это и так, с его багажом и опытом политика высшего уровня участие в бездарной команде Зеленского может принести ему только вред.



Независимо от того, кто вбросил этот список, он интересен даже не фамилиями, а тенденциями, тем, в какую сторону начинают смотреть Зеленский и стоящие за ним кукловоды, на кого они собираются ориентироваться.



Под Гончарука был сформирована команда исключительно из «соросят», за исключением Авакова, доставшегося им в наследство от Порошенко и пристроенного американцами в новую команду в качестве противовеса Зеленскому. «Соросята» в своей никчемности проявили себя во всей красе и, похоже, идут под полную зачистку.



На кого же в новом кабмине собираются делать ставку?



Усиление группы Коломойского

По лицам, внесенным в список, явное усиление группы Коломойского и возвращение во власть окружения Порошенко. Из четырех вице-премьеров двое представляют клан Коломойского.



Авакова представлять не надо, теперь он не только министр внутренних дел, а и первый вице-премьер с полномочиями замещать премьер-министра. Вице-премьером по развитию инфраструктуры предлагается Игорь Палица, близкий соратник Коломойского, поставленный им в свое время руководить Одесской областью, руководивший подконтрольной Коломойскому «Укрнафтой» и продвигавший его партийный проект «Укроп». На пост министра экономики предлагается Александр Шлапак, представитель львовской диаспоры в киевской власти, бывший в 90-е главой филиала «Приватбанка» в Западной Украине и министром финансов в правительстве Яценюка. Не чужд клану Коломойского и будущий премьер Тигипко, возглавлявший в 90-е «Приватбанк».



Наличие людей из команды Порошенко

Поражает изобилие людей из команды Порошенко, которых собираются вернуть во власть. Одиозную личность как бывшего замминистра иностранных дел Лану Зеркаль, сторонницу немедленной евроинтеграции Украины, русофобку, стремившуюся через международные суды добиться от России громадных финансовых компенсаций за Крым и Донбасс, теперь повышают в должности до вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.



На пост вице-премьера по развитию территорий предлагается Денис Шмыгаль, проводивший политику Порошенко во Львовской области и близкий к клану Ахметова.



Планируется вернуть во власть одиозную и скандальную фигуру Яценюка и дать ему пост главы нацбанка. Это могло произойти только по настоянию американцев, «своего» они бросать не собираются, несмотря на неприятие этой личности и в верхах власти. Он прославился своей наглостью, скандальностью и неприятием другого мнения, кроме своего, еще в бытность председателем парламента, когда депутаты в 2008 году со скандалом освободили его от занимаемой должности и в 2016 году Порошенко с трудом добился его освобождения от должности премьер-министра.



Возвращают во власть и Лилию Гриневич из команды Порошенко — на пост министра образования и науки, по всей видимости, продолжать незавершенное дело по окончательному разрушению образования и превращению детей в дебилов. По проводимой ею реформе образования в школах такие предметы, как физика, география, алгебра, химия и другие, теперь отдельно не изучаются. Например, физика, химия, биология, астрономия и география объединены в один предмет «Человек и природа».



На пост министра энергетики планируется хорошо известный всем своими комбинациями на нефтегазовом рынке во времена Порошенко и выписыванием себе миллионных премий Юрий Витренко из руководства «Нефтегаза». Такие «специалисты» очень необходимы Украине для окончательного растаскивания энергетического сектора Украины в частные руки.







На пост министра финансов предлагается Игорь Уманский из команды Ющенко и Порошенко. Бывший замминистра финансов при Викторе Пензенике и гражданке США Натальи Яресько, удачно реструктуризировавшей долг Украины в пользу американцев. Он заменит Оксану Маркарову из «соросят», перешедшую в команду Зеленского от Порошенко и попавшую под зачистку выдвиженцев Сороса.



На пост министра социальной защиты предлагается Галина Третьякова, из команды Порошенко, глава общественного совета при Пенсионном фонде. Специалистка по страхованию, известная своими проектами снятия обязательств с государства по пенсионному обеспечению, введению накопительной пенсии за счет пенсионеров и увеличению пенсионного возраста. Такие социальные защитники малообеспеченных очень нужны команде Зеленского для реализации проводимой ими политики либертарианства.



На пост министра здравоохранения предлагается Максим Степанов, имеющий диплом медвуза и ни дня не работавший врачом. Специализировался на торговле газом, сборе налогов, финансовой и правовой деятельности, при Порошенко возглавлял Одесскую обладминистрацию, сменив Саакашвили. После министра здравоохранения Супрун (Доктора Смерть) только такие специалисты и нужны на этом посту.



На пост министра иностранных дел предлагается выдвинуть Руслана Демченко, кадрового дипломата, бывшего замминистра иностранных дел, а также помощника Порошенко на все время его президентского срока. Какие советы он давал гаранту, хорошо было видно по его деятельности на международной арене.



На пост министра сельского хозяйства предлагается еще один представитель львовской диаспоры — Николай Сольский, под его руководством будет запускаться рынок земли для успешной ее передачи в нужные руки.



О чем говорит список кандидатов

Ставка американских демократов и Зеленского на «соросят» полностью провалилась, все они были новыми лицами в украинской политике, взращенные на западных грантах и в их учебных центрах, они оказались неспособными даже создавать видимость государственной деятельности, провалили все направления деятельности кабмина и запомнятся разве что скандалами, показывающими их профессиональную некомпетентность и моральную нечистоплотность.



У Зеленского не такой уж широкий выбор: Коломойский, ближайший круг далеких от большой политики «квартальщиков» и «резерв» Порошенко. От наследства регионалов и Медведчука он принципиально отказывается или ему не позволяют опереться на них заокеанские кураторы. Другой скамейки запасных политиков и администраторов у него не было и нет по определению.



Зеленскому приходится опираться на породившего его Коломойского и при всей сложности отношений встраивать его людей во власть, компенсируя ему удаление Богдана от руководства офисом президента. Отдавая два из четырех постов вице-премьеров людям Коломойского, он серьезно усиливает его влияние на принятие решений в исполнительной власти, что и нужно циничному олигарху, стремящемуся вернуть утерянные активы. Уже 40 лет должны были жить при коммунизме: как Хрущёв СССР обманул



Усилению Авакова, по всей видимости, помогают американцы, он поставлен ими в рамках их системы «сдержек и противовесов» в качестве противовеса Зеленскому, которого он должен постоянно пугать возможностью переворота и, с другой стороны, не допускать подконтрольных ему националистов к совершению таких действий. Аваков удачно вписался в команду Зеленского, хотя он там не свой и его естественно опасаются.



По этому списку виден явный крен в сторону привлечения окружения Порошенко в структуры власти. При всей неприязни Зеленского к бывшему президенту он вынужден брать их, поскольку они владеют хотя бы какими-то навыками в государственном управлении, без чего режим Зеленского обойтись уже не может.



Политика Зеленского не только по сути, а и по форме становится продолжением отстроенной американцами при Порошенко системы управления страной. Зеленский может работать только в рамках этой системы; не будет делать то, что ему говорят, на этом посту ему не удержаться.



Внешнее американское управление довольно эффективно работает, потерял поддержку населения Порошенко, его заменили на новое лицо — Зеленского, не показали себя «соросята», ищут им замену из отработанного материала предыдущего президента, не будет устраивать сегодняшний президент — быстро найдут и ему замену.



Зеленскому приходится крутиться, исполнять инструкции от кураторов и искать способы удержания своего падающего рейтинга и власти. Опереться ему не на кого, и пользуется он тем, что ему подбрасывают. Насколько будет успешной ротация кабмина, время покажет, но по списку возможных кандидатов ничего путного у них в принципе не может получиться. Естественно, этот список может еще поменяться не раз, но тенденция и подход сохранятся, других людей на Украине нет. Вопрос отставки недееспособного кабинета министров «соросят» во главе с Гончаруком назрел уже давно. Их пока не трогали, поскольку они должны будут унести с собой весь негатив, накопившейся к команде Зеленского, а особенно связанный с возможным принятием решения о продаже земли.Время принятия решения приближается. Уже началось реальное обсуждение вопросов о том, кто станет премьером и как может поменяться состав кабинета министров. Обсуждаются разные кандидатуры, в том числе бывшего вице-премьера Тигипко в кабинете Азарова, когда-то возглавлявшего «Приватбанк» и ранее «обиженного» Кучмой, который в 2004 году предложил кандидатуру в президенты Украины не Тигипко, а Януковича. Зеленский подтвердил, что он с Тигипко встречался и они обсуждали возможность назначения его премьер-министром.В Интернет была вброшена информация со списком нового состава кабинета министров во главе с Тигипко, который как будто бы вскоре отказался от этого предложения. Возможно, это и так, с его багажом и опытом политика высшего уровня участие в бездарной команде Зеленского может принести ему только вред.Независимо от того, кто вбросил этот список, он интересен даже не фамилиями, а тенденциями, тем, в какую сторону начинают смотреть Зеленский и стоящие за ним кукловоды, на кого они собираются ориентироваться.Под Гончарука был сформирована команда исключительно из «соросят», за исключением Авакова, доставшегося им в наследство от Порошенко и пристроенного американцами в новую команду в качестве противовеса Зеленскому. «Соросята» в своей никчемности проявили себя во всей красе и, похоже, идут под полную зачистку.На кого же в новом кабмине собираются делать ставку?По лицам, внесенным в список, явное усиление группы Коломойского и возвращение во власть окружения Порошенко. Из четырех вице-премьеров двое представляют клан Коломойского.Авакова представлять не надо, теперь он не только министр внутренних дел, а и первый вице-премьер с полномочиями замещать премьер-министра. Вице-премьером по развитию инфраструктуры предлагается Игорь Палица, близкий соратник Коломойского, поставленный им в свое время руководить Одесской областью, руководивший подконтрольной Коломойскому «Укрнафтой» и продвигавший его партийный проект «Укроп». На пост министра экономики предлагается Александр Шлапак, представитель львовской диаспоры в киевской власти, бывший в 90-е главой филиала «Приватбанка» в Западной Украине и министром финансов в правительстве Яценюка. Не чужд клану Коломойского и будущий премьер Тигипко, возглавлявший в 90-е «Приватбанк».Поражает изобилие людей из команды Порошенко, которых собираются вернуть во власть. Одиозную личность как бывшего замминистра иностранных дел Лану Зеркаль, сторонницу немедленной евроинтеграции Украины, русофобку, стремившуюся через международные суды добиться от России громадных финансовых компенсаций за Крым и Донбасс, теперь повышают в должности до вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.На пост вице-премьера по развитию территорий предлагается Денис Шмыгаль, проводивший политику Порошенко во Львовской области и близкий к клану Ахметова.Планируется вернуть во власть одиозную и скандальную фигуру Яценюка и дать ему пост главы нацбанка. Это могло произойти только по настоянию американцев, «своего» они бросать не собираются, несмотря на неприятие этой личности и в верхах власти. Он прославился своей наглостью, скандальностью и неприятием другого мнения, кроме своего, еще в бытность председателем парламента, когда депутаты в 2008 году со скандалом освободили его от занимаемой должности и в 2016 году Порошенко с трудом добился его освобождения от должности премьер-министра.Возвращают во власть и Лилию Гриневич из команды Порошенко — на пост министра образования и науки, по всей видимости, продолжать незавершенное дело по окончательному разрушению образования и превращению детей в дебилов. По проводимой ею реформе образования в школах такие предметы, как физика, география, алгебра, химия и другие, теперь отдельно не изучаются. Например, физика, химия, биология, астрономия и география объединены в один предмет «Человек и природа».На пост министра энергетики планируется хорошо известный всем своими комбинациями на нефтегазовом рынке во времена Порошенко и выписыванием себе миллионных премий Юрий Витренко из руководства «Нефтегаза». Такие «специалисты» очень необходимы Украине для окончательного растаскивания энергетического сектора Украины в частные руки.На пост министра финансов предлагается Игорь Уманский из команды Ющенко и Порошенко. Бывший замминистра финансов при Викторе Пензенике и гражданке США Натальи Яресько, удачно реструктуризировавшей долг Украины в пользу американцев. Он заменит Оксану Маркарову из «соросят», перешедшую в команду Зеленского от Порошенко и попавшую под зачистку выдвиженцев Сороса.На пост министра социальной защиты предлагается Галина Третьякова, из команды Порошенко, глава общественного совета при Пенсионном фонде. Специалистка по страхованию, известная своими проектами снятия обязательств с государства по пенсионному обеспечению, введению накопительной пенсии за счет пенсионеров и увеличению пенсионного возраста. Такие социальные защитники малообеспеченных очень нужны команде Зеленского для реализации проводимой ими политики либертарианства.На пост министра здравоохранения предлагается Максим Степанов, имеющий диплом медвуза и ни дня не работавший врачом. Специализировался на торговле газом, сборе налогов, финансовой и правовой деятельности, при Порошенко возглавлял Одесскую обладминистрацию, сменив Саакашвили. После министра здравоохранения Супрун (Доктора Смерть) только такие специалисты и нужны на этом посту.На пост министра иностранных дел предлагается выдвинуть Руслана Демченко, кадрового дипломата, бывшего замминистра иностранных дел, а также помощника Порошенко на все время его президентского срока. Какие советы он давал гаранту, хорошо было видно по его деятельности на международной арене.На пост министра сельского хозяйства предлагается еще один представитель львовской диаспоры — Николай Сольский, под его руководством будет запускаться рынок земли для успешной ее передачи в нужные руки.Ставка американских демократов и Зеленского на «соросят» полностью провалилась, все они были новыми лицами в украинской политике, взращенные на западных грантах и в их учебных центрах, они оказались неспособными даже создавать видимость государственной деятельности, провалили все направления деятельности кабмина и запомнятся разве что скандалами, показывающими их профессиональную некомпетентность и моральную нечистоплотность.У Зеленского не такой уж широкий выбор: Коломойский, ближайший круг далеких от большой политики «квартальщиков» и «резерв» Порошенко. От наследства регионалов и Медведчука он принципиально отказывается или ему не позволяют опереться на них заокеанские кураторы. Другой скамейки запасных политиков и администраторов у него не было и нет по определению.Зеленскому приходится опираться на породившего его Коломойского и при всей сложности отношений встраивать его людей во власть, компенсируя ему удаление Богдана от руководства офисом президента. Отдавая два из четырех постов вице-премьеров людям Коломойского, он серьезно усиливает его влияние на принятие решений в исполнительной власти, что и нужно циничному олигарху, стремящемуся вернуть утерянные активы.Усилению Авакова, по всей видимости, помогают американцы, он поставлен ими в рамках их системы «сдержек и противовесов» в качестве противовеса Зеленскому, которого он должен постоянно пугать возможностью переворота и, с другой стороны, не допускать подконтрольных ему националистов к совершению таких действий. Аваков удачно вписался в команду Зеленского, хотя он там не свой и его естественно опасаются.По этому списку виден явный крен в сторону привлечения окружения Порошенко в структуры власти. При всей неприязни Зеленского к бывшему президенту он вынужден брать их, поскольку они владеют хотя бы какими-то навыками в государственном управлении, без чего режим Зеленского обойтись уже не может.Политика Зеленского не только по сути, а и по форме становится продолжением отстроенной американцами при Порошенко системы управления страной. Зеленский может работать только в рамках этой системы; не будет делать то, что ему говорят, на этом посту ему не удержаться.Внешнее американское управление довольно эффективно работает, потерял поддержку населения Порошенко, его заменили на новое лицо — Зеленского, не показали себя «соросята», ищут им замену из отработанного материала предыдущего президента, не будет устраивать сегодняшний президент — быстро найдут и ему замену.Зеленскому приходится крутиться, исполнять инструкции от кураторов и искать способы удержания своего падающего рейтинга и власти. Опереться ему не на кого, и пользуется он тем, что ему подбрасывают. Насколько будет успешной ротация кабмина, время покажет, но по списку возможных кандидатов ничего путного у них в принципе не может получиться. Естественно, этот список может еще поменяться не раз, но тенденция и подход сохранятся, других людей на Украине нет. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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