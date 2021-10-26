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На Украине предсказали унижение Зеленского перед Путиным
26 октября 2021, 19:20 • 33 • Украина
По мнению политолога Корнейчука, администрация Зеленского уже постепенно готовит украинцев к грядущей встрече с Путиным. Убеждают, что эта беседа необходима, ведь впереди зима и запуск «Северного-потока 2». Он еще снизит пропускную способность через Украину, и все проблемы в совокупности приведут к катастрофе.
В противном случае Украина будет топить дома дровами и углем, которого тоже очень мало осталось. Зиму люди могут и не пережить. Так что все зависит от гордости Зеленского.
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