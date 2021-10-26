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На Украине предсказали унижение Зеленского перед Путиным

26 октября 2021, 19:20  •  33 • Украина
На Украине считают, что из-за газового кризиса Зеленский будет вынужден унизиться и вымолить о встрече с Путиным. Только так страна сможет решить серьезную проблему.

По мнению политолога Корнейчука, администрация Зеленского уже постепенно готовит украинцев к грядущей встрече с Путиным. Убеждают, что эта беседа необходима, ведь впереди зима и запуск «Северного-потока 2». Он еще снизит пропускную способность через Украину, и все проблемы в совокупности приведут к катастрофе.

Корнейчук считает, что именно в этот момент, когда у страны не будет хватать газа, Зеленский поедет договариваться. То есть он все равно дотянет резину до последнего в надежде, что Россия сама чего-то предложит, но в итоге этого не случится, и Зеленский поедет на поклон к Путину. Сам. И это в какой-то степени будет лучшим решением, чтобы не заморозить страну.

В противном случае Украина будет топить дома дровами и углем, которого тоже очень мало осталось. Зиму люди могут и не пережить. Так что все зависит от гордости Зеленского.

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