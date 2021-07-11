На Украине предсказали "Северный поток - 3", и сами испугались

На Украине испугались новых "Северных потоков" России. "Надо воспринимать это серьёзнее, не исключено, что за этим проектом последуют и новые проекты", - заявили в Киеве.

Власти Украины всё ещё надеются на то, что строительство газопровода "Северный поток - 2" может быть остановлено, но при этом боятся новых "Северных потоков". Такой вывод следует из интервью заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы украинскому изданию "Телеграф".

По словам чиновника, информация о том, что газопровод почти достроен, якобы является преувеличением. Игорь Жовква уверяет, что строительство "Северного потока - 2" может быть остановлено в любой момент.

При этом в США прямым текстом заявили, что газопровод почти готов и никакие санкции его уже не остановят. А в начале июня президент России Владимир Путин объявил, что первая из двух нитей "Северного потока - 2" уже закончена. В свою очередь в "Газпроме" ожидают полного завершения проекта в конце августа - начале сентября.

Надо воспринимать это серьёзнее, не исключено, что за этим проектом последуют и новые проекты,

- также заявил в интервью замглавы Офиса президента Украины.

Напомним, что "Северный поток - 2" позволит поставлять газ в Европу, минуя Украину и другие страны-транзитёры. Киеву это грозит потерей доходов от транзита в размере трёх миллиардов долларов в год.