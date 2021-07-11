Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что коне...
После унижения в НАТО Зеленский устроил "истерику": На Украине обвинил...
"Россия не выдержит": На Украине заявили о сценарии распада
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
Главная / Политика

На Украине предсказали "Северный поток - 3", и сами испугались

11 июля 2021, 04:05  •  88 • Политика
На Украине испугались новых "Северных потоков" России. "Надо воспринимать это серьёзнее, не исключено, что за этим проектом последуют и новые проекты", - заявили в Киеве.
Власти Украины всё ещё надеются на то, что строительство газопровода "Северный поток - 2" может быть остановлено, но при этом боятся новых "Северных потоков". Такой вывод следует из интервью заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы украинскому изданию "Телеграф".
По словам чиновника, информация о том, что газопровод почти достроен, якобы является преувеличением. Игорь Жовква уверяет, что строительство "Северного потока - 2" может быть остановлено в любой момент.
При этом в США прямым текстом заявили, что газопровод почти готов и никакие санкции его уже не остановят. А в начале июня президент России Владимир Путин объявил, что первая из двух нитей "Северного потока - 2" уже закончена. В свою очередь в "Газпроме" ожидают полного завершения проекта в конце августа - начале сентября.
Надо воспринимать это серьёзнее, не исключено, что за этим проектом последуют и новые проекты,
- также заявил в интервью замглавы Офиса президента Украины.
Напомним, что "Северный поток - 2" позволит поставлять газ в Европу, минуя Украину и другие страны-транзитёры. Киеву это грозит потерей доходов от транзита в размере трёх миллиардов долларов в год.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






88
Источник
Похожие новости
10 июля 2021, 21:40
На Украине переняли нацистскую практику: Русским в магазин вход воспрещён
10 июля 2021, 21:40
Вдова президента Гаити назвала причину убийства её мужа
10 июля 2021, 21:40
Профессор обнаружил нестыковку после убийства президента Гаити: "Это уже перебор"
10 июля 2021, 21:40
Сбежавший от русских капитан эсминца Defender стал "Защитником Украины"
11 июля 2021, 02:15
Кучма признался в большом обмане украинцев с Россией
11 июля 2021, 00:25
Взяли под контроль: Черноморский флот отреагировал на появление ракетного катера Греции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июля 2021, 00:20
"Зеленский только бьётся в истерике": Политолог объяснил провал Украины со вступлением в НАТО
08 июля 2021, 01:50
План провалился: Появилась новая версия о причине ухода США из Афганистана
07 июля 2021, 10:15
Украина решила отменить зиму
09 июля 2021, 11:45
Окружат города и откроют огонь по нелояльному населению
08 июля 2021, 15:35
Бывший депутат Рады Олег Царёв подтвердил прогноз Константина Затулина, что конец Украине наступит этой осенью
06 июля 2021, 00:20
"Северный поток - 2" близко: "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности Польши и Украины
08 июля 2021, 05:30
Из Украины делали военную державу: Американцы догадались, почему план провалился
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.