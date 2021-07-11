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На Украине предсказали "Северный поток - 3", и сами испугались
11 июля 2021, 04:05 • 88 • Политика
На Украине испугались новых "Северных потоков" России. "Надо воспринимать это серьёзнее, не исключено, что за этим проектом последуют и новые проекты", - заявили в Киеве.
Власти Украины всё ещё надеются на то, что строительство газопровода "Северный поток - 2" может быть остановлено, но при этом боятся новых "Северных потоков". Такой вывод следует из интервью заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы украинскому изданию "Телеграф".
По словам чиновника, информация о том, что газопровод почти достроен, якобы является преувеличением. Игорь Жовква уверяет, что строительство "Северного потока - 2" может быть остановлено в любой момент.
При этом в США прямым текстом заявили, что газопровод почти готов и никакие санкции его уже не остановят. А в начале июня президент России Владимир Путин объявил, что первая из двух нитей "Северного потока - 2" уже закончена. В свою очередь в "Газпроме" ожидают полного завершения проекта в конце августа - начале сентября.
- также заявил в интервью замглавы Офиса президента Украины.
Напомним, что "Северный поток - 2" позволит поставлять газ в Европу, минуя Украину и другие страны-транзитёры. Киеву это грозит потерей доходов от транзита в размере трёх миллиардов долларов в год.
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