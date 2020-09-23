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На Украине предсказали белорусам нищее будущее без Лукашенко

23 сентября 2020, 11:55  •  79 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Граждан Республики ждет бедность и тоска по прошлому
Жители Незалежной на собственном горьком опыте убедились, чем могут закончиться протесты и чего стоят обещания Запада. Поэтому они убеждают народ соседней страны не добиваться замены избранного президента. А также предупреждают, что после ухода Александра Лукашенко белорусы станут нищими.
"Ну вернут они Брест и Гродно полякам, попилят МАЗ и БелАЗ на металл, и намного и надолго от этого разбогатеют?" – задается вопросом один из пользователей Сети.
Другой напоминает: "Мы вот допротестовались. Нас и в Европу забрали, и в НАТО".
"Придет время, и они будут с тоской вспоминать жизнь при Лукашенко", – предсказывает третий.
"Спихнете Лукашенко, и все – вы нищие", – пишет четвертый.
Еще один напоминает слова западных политиков: "Они предрекают им заработки в Польше, снижение уровня жизни и отсутствие возможности поехать в Россию", цитирует "Русская весна".
В отличие от своих граждан, власти Украины поддерживают белорусскую оппозицию. И это объяснимо, ведь те, кто теперь правит Незалежной, заняли свои посты после свержения Виктора Януковича.
На Западе же продолжают надеяться, что в Белоруссии можно устроить то же, что было на Украине в 2014 году. И чего только не обещают, даже о безвизовом режиме для граждан Республики заговорили. Только вот хотят ли жители этой страны стать еще одними славянскими "заробитчанами", – это вопрос.
Ранее один из экспертов выразил мнение, что протесты в Минске стали бессмысленны, государство устояло, президент Александр Лукашенко сохранил пост президента. И смены власти в Белоруссии не произойдет, отметил аналитик.

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