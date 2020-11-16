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На Украине предложили увеличить штраф за неношение масок минимум до 3 000 гривен
16 ноября 2020, 20:35 • 62 • Украина
Правительство на Украине абсолютно некомпетентное, что лишний раз подтвердили их действия на фронте борьбы с коронавирусом. Однако и население демонстрирует повальную безответственность.
Об этом заявил украинский журналист, телеведущий, экс-депутат Киеврады Дмитрий Гордон.
«Премьер-министр и министр охраны здоровья на Украине – некомпетентные люди. Вообще в стране кризис компетентности, кризис государственности, когда наверху находятся некомпетентные и необразованные, и непонимающие люди. Я не врач, но есть мировой опыт, и я разговаривал со многими ведущими специалистами, и они отмечали, что летом следовало деньги из ковид-фонда направлять не на дороги, а на развертывание госпиталей типа как сейчас разворачивают у нас во Дворце спорта. Ставить койки, заготавливать препараты, стимулировать врачей», - заявил он в эфире телеканала НАШ.
Вместе с этим ответственность лежит и на игнорирующих профилактические меры гражданах, которых на Украине очень много, добавил Гордон. Недавнее принятие Верховной Радой закона, который ужесточает наказание за неношение и неправильное ношение масок – слишком лояльное. Штраф в 170-255 гривен, который определяется законом, слишком мал и потому не будет эффективным стимулом. Штрафы за игнорирование масок следует увеличить минимум до 3 000 гривен, считает Гордон.
«Люди ходят без масок... Я был в Одессе, участвовал в одном мероприятии – тысяча человек сидит. Тысяча! Ни одной маски! Премьер-министру следует инициировать перед Верховной Радой штраф за хождение в людном месте без маски штраф, допустим, тысячи три гривен. Для начала разговора...», - отметил Гордон.
На ремарку ведущей, что у людей нет денег, Гордон парировал: «Нет денег? Значит, ходите в масках. По закону учитесь жить».
«Надо сделать штраф три тысячи гривен. Так мы снизим степень заражаемости. Так - люди будут ходить в масках. А то, что внедрили, полумера, которая ни к чему не приведет, это глупость, которая множит глупость», - добавил он.
Гордон обратил внимание, что украинцы крайне недисциплинированы на фоне жителей других стран.
«Я за последнее время побывал в Дубае, Вене и Одессе. В Дубае и в Вене даже на улице люди ходят в масках. В Одессе, как я сказал, тысяча человек без масок, в ресторане официанты без масок... О чем мы говорим?», - заявил журналист.
Гордон посоветовал согражданам осознать, что мир изменился.
«Мы попали в другие условия жизни. И жить надо по-другому. А кто не понимает, тем надо объяснить. А если не поймут после объяснения – надо принимать репрессивные меры», - считает журналист.
Гордон убежден, что соблюдение профилактических мер – весомый вклад в победу над эпидемией.
«На самом деле, если соблюдать все меры безопасности каждому человеку, а кто не будет соблюдать, то штрафовать, то можно спокойно пройти этот тяжелый период. А дальше вакцина, надеюсь, появится», - резюмировал он.
Напомним, в начале этого месяца Рада ужесточила наказание за пребывание граждан в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитник масок, закрывающих нос и рот. Его инициатором выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В пояснительной записке к документу сказано, что украинцы игнорируют требование о ношении масок, а поэтому необходимо ввести административную ответственность.
По состоянию на утро 16 ноября на Украине зафиксировано 9 832 новых случая заражения коронавирусом. Среди новых инфицированных 360 медработников. Днем ранее был зафиксирован 10 681 новый случай коронавирусной болезни.
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