На Украине предложили увеличить штраф за неношение масок минимум до 3 000 гривен • 62 • Украина

Правительство на Украине абсолютно некомпетентное, что лишний раз подтвердили их действия на фронте борьбы с коронавирусом. Однако и население демонстрирует повальную безответственность.



Об этом заявил украинский журналист, телеведущий, экс-депутат Киеврады Дмитрий Гордон.



«Премьер-министр и министр охраны здоровья на Украине – некомпетентные люди. Вообще в стране кризис компетентности, кризис государственности, когда наверху находятся некомпетентные и необразованные, и непонимающие люди. Я не врач, но есть мировой опыт, и я разговаривал со многими ведущими специалистами, и они отмечали, что летом следовало деньги из ковид-фонда направлять не на дороги, а на развертывание госпиталей типа как сейчас разворачивают у нас во Дворце спорта. Ставить койки, заготавливать препараты, стимулировать врачей», - заявил он в эфире телеканала НАШ.



Вместе с этим ответственность лежит и на игнорирующих профилактические меры гражданах, которых на Украине очень много, добавил Гордон. Недавнее принятие Верховной Радой закона, который ужесточает наказание за неношение и неправильное ношение масок – слишком лояльное. Штраф в 170-255 гривен, который определяется законом, слишком мал и потому не будет эффективным стимулом. Штрафы за игнорирование масок следует увеличить минимум до 3 000 гривен, считает Гордон.



«Люди ходят без масок... Я был в Одессе, участвовал в одном мероприятии – тысяча человек сидит. Тысяча! Ни одной маски! Премьер-министру следует инициировать перед Верховной Радой штраф за хождение в людном месте без маски штраф, допустим, тысячи три гривен. Для начала разговора...», - отметил Гордон.



На ремарку ведущей, что у людей нет денег, Гордон парировал: «Нет денег? Значит, ходите в масках. По закону учитесь жить».



«Надо сделать штраф три тысячи гривен. Так мы снизим степень заражаемости. Так - люди будут ходить в масках. А то, что внедрили, полумера, которая ни к чему не приведет, это глупость, которая множит глупость», - добавил он.



Гордон обратил внимание, что украинцы крайне недисциплинированы на фоне жителей других стран.



«Я за последнее время побывал в Дубае, Вене и Одессе. В Дубае и в Вене даже на улице люди ходят в масках. В Одессе, как я сказал, тысяча человек без масок, в ресторане официанты без масок... О чем мы говорим?», - заявил журналист.



Гордон посоветовал согражданам осознать, что мир изменился.



«Мы попали в другие условия жизни. И жить надо по-другому. А кто не понимает, тем надо объяснить. А если не поймут после объяснения – надо принимать репрессивные меры», - считает журналист.



Гордон убежден, что соблюдение профилактических мер – весомый вклад в победу над эпидемией.



«На самом деле, если соблюдать все меры безопасности каждому человеку, а кто не будет соблюдать, то штрафовать, то можно спокойно пройти этот тяжелый период. А дальше вакцина, надеюсь, появится», - резюмировал он.



Напомним, в начале этого месяца Рада ужесточила наказание за пребывание граждан в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитник масок, закрывающих нос и рот. Его инициатором выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В пояснительной записке к документу сказано, что украинцы игнорируют требование о ношении масок, а поэтому необходимо ввести административную ответственность.



По состоянию на утро 16 ноября на Украине зафиксировано 9 832 новых случая заражения коронавирусом. Среди новых инфицированных 360 медработников. Днем ранее был зафиксирован 10 681 новый случай коронавирусной болезни.

Правительство на Украине абсолютно некомпетентное, что лишний раз подтвердили их действия на фронте борьбы с коронавирусом. Однако и население демонстрирует повальную безответственность.Об этом заявил украинский журналист, телеведущий, экс-депутат Киеврады Дмитрий Гордон.«Премьер-министр и министр охраны здоровья на Украине – некомпетентные люди. Вообще в стране кризис компетентности, кризис государственности, когда наверху находятся некомпетентные и необразованные, и непонимающие люди. Я не врач, но есть мировой опыт, и я разговаривал со многими ведущими специалистами, и они отмечали, что летом следовало деньги из ковид-фонда направлять не на дороги, а на развертывание госпиталей типа как сейчас разворачивают у нас во Дворце спорта. Ставить койки, заготавливать препараты, стимулировать врачей», - заявил он в эфире телеканала НАШ.Вместе с этим ответственность лежит и на игнорирующих профилактические меры гражданах, которых на Украине очень много, добавил Гордон. Недавнее принятие Верховной Радой закона, который ужесточает наказание за неношение и неправильное ношение масок – слишком лояльное. Штраф в 170-255 гривен, который определяется законом, слишком мал и потому не будет эффективным стимулом. Штрафы за игнорирование масок следует увеличить минимум до 3 000 гривен, считает Гордон.«Люди ходят без масок... Я был в Одессе, участвовал в одном мероприятии – тысяча человек сидит. Тысяча! Ни одной маски! Премьер-министру следует инициировать перед Верховной Радой штраф за хождение в людном месте без маски штраф, допустим, тысячи три гривен. Для начала разговора...», - отметил Гордон.На ремарку ведущей, что у людей нет денег, Гордон парировал: «Нет денег? Значит, ходите в масках. По закону учитесь жить».«Надо сделать штраф три тысячи гривен. Так мы снизим степень заражаемости. Так - люди будут ходить в масках. А то, что внедрили, полумера, которая ни к чему не приведет, это глупость, которая множит глупость», - добавил он.Гордон обратил внимание, что украинцы крайне недисциплинированы на фоне жителей других стран.«Я за последнее время побывал в Дубае, Вене и Одессе. В Дубае и в Вене даже на улице люди ходят в масках. В Одессе, как я сказал, тысяча человек без масок, в ресторане официанты без масок... О чем мы говорим?», - заявил журналист.Гордон посоветовал согражданам осознать, что мир изменился.«Мы попали в другие условия жизни. И жить надо по-другому. А кто не понимает, тем надо объяснить. А если не поймут после объяснения – надо принимать репрессивные меры», - считает журналист.Гордон убежден, что соблюдение профилактических мер – весомый вклад в победу над эпидемией.«На самом деле, если соблюдать все меры безопасности каждому человеку, а кто не будет соблюдать, то штрафовать, то можно спокойно пройти этот тяжелый период. А дальше вакцина, надеюсь, появится», - резюмировал он.Напомним, в начале этого месяца Рада ужесточила наказание за пребывание граждан в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитник масок, закрывающих нос и рот. Его инициатором выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В пояснительной записке к документу сказано, что украинцы игнорируют требование о ношении масок, а поэтому необходимо ввести административную ответственность.По состоянию на утро 16 ноября на Украине зафиксировано 9 832 новых случая заражения коронавирусом. Среди новых инфицированных 360 медработников. Днем ранее был зафиксирован 10 681 новый случай коронавирусной болезни. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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